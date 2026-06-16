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सब झूठ बोल रहे; पति राजा के कत्ल में जेल से बाहर आई सोनम रघुवंशी ने क्या-क्या बताया

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल/शिलॉन्ग
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Sonam Raghuvanshi News: राजा रघुवंशी के कत्ल में जमानत पर बाहर आई सोनम रघुवंशी पहली बार मीडिया के सामने आई। उसने कहा कि उसके बारे में सब अफवाह और झूठ फैलाया जा रहा है।

सब झूठ बोल रहे; पति राजा के कत्ल में जेल से बाहर आई सोनम रघुवंशी ने क्या-क्या बताया

Sonam Raghuvanshi News: ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। प्लीज इन बातों पर ध्यान मत देना। मैं अभी इस केस में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि केस अभी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है... चर्चित राजा रघुवंशी के कत्ल में जमानत पर बाहर आई सोनम रघुवंशी ने ये बातें कहीं हैं। हाल ही में सोनम रघुवंशी सशर्त जमानत पर जेल से बाहर आई है। शर्तों के मुताबिक, सोनम शिलॉन्ग से बाहर नहीं जा सकती।

सोनम रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में पहली बार अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मैंने कोर्ट के हर फैसले का सम्मान किया है और आगे भी करूंगी। बता दें कि मई 2025 में मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की मेघालय के शिलॉन्ग में हत्या कर दी गई थी। इसमें कथित तौर पर उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम मास्टरमाइंड निकली। शादी के महज आठ दिन के भीतर कपल हनीमून में शिलॉन्ग गया था। राजा का सड़ा-गला शव 2 जून 2025 को ईस्ट खासी हिल्स ज़िले के सोहरा सिविल सब-डिविज़न के रियाट अर्लियांग में पार्किंग लॉट के नीचे एक गहरी खाई से बरामद किया गया था।

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सोनम रघुवंशी ने क्या-क्या बताया

सोनम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं शिलॉन्ग में ही रह रही हूं। मैं यहां से बाहर नहीं गई हूं। मैं सेफ्टी रीजन की वजह से कहां रह रही हूं... इसके बारे में बात नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपना खर्चा खुद उठा रही हूं... कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। सोनम ने यह भी कहा कि यह खर्चा वो कहां से उठा रही हैं, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती।

नेपाल भागने की थी अफवाह

सोनम रघुवंशी के जमानत पर बाहर आने के बाद नेपाल भागे जाने की अफवाह थी। सोनम ने कहा कि उनके बारे में ये बातें गलत हैं। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई थी और कहा था कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। अब सोनम रघुवंशी ने सामने आकर दावा किया है कि मैं शिलॉन्ग से बाहर नहीं गई हूं। जनता से यही गुहार है, यही विनती है कि इन अफवाहों में न जाएं।

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परिवार का दावा- सोनम को उसके हाल में छोड़ चुके

पिछले दिनों सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने दावा किया था कि राजा रघुवंशी में मुख्य आरोपी सोनम से परिवार ने दूरी बनाकर रखी है। उन्होंने कहा कि हमने उसके लिए कोई वकील नियुक्त नहीं किया है और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। गोविंद का यह बयान तब आया जब सोनम के जेल से बाहर आने के बाद उसके पिता देवी रघुवंशी शिलॉन्ग में नजर आए थे। गोविंद ने कहा कि उनके परिवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह सोनम को इंदौर स्थित अपने घर में नहीं रखेंगे।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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