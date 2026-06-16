सब झूठ बोल रहे; पति राजा के कत्ल में जेल से बाहर आई सोनम रघुवंशी ने क्या-क्या बताया
Sonam Raghuvanshi News: राजा रघुवंशी के कत्ल में जमानत पर बाहर आई सोनम रघुवंशी पहली बार मीडिया के सामने आई। उसने कहा कि उसके बारे में सब अफवाह और झूठ फैलाया जा रहा है।
Sonam Raghuvanshi News: ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। प्लीज इन बातों पर ध्यान मत देना। मैं अभी इस केस में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि केस अभी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है... चर्चित राजा रघुवंशी के कत्ल में जमानत पर बाहर आई सोनम रघुवंशी ने ये बातें कहीं हैं। हाल ही में सोनम रघुवंशी सशर्त जमानत पर जेल से बाहर आई है। शर्तों के मुताबिक, सोनम शिलॉन्ग से बाहर नहीं जा सकती।
सोनम रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में पहली बार अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मैंने कोर्ट के हर फैसले का सम्मान किया है और आगे भी करूंगी। बता दें कि मई 2025 में मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की मेघालय के शिलॉन्ग में हत्या कर दी गई थी। इसमें कथित तौर पर उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम मास्टरमाइंड निकली। शादी के महज आठ दिन के भीतर कपल हनीमून में शिलॉन्ग गया था। राजा का सड़ा-गला शव 2 जून 2025 को ईस्ट खासी हिल्स ज़िले के सोहरा सिविल सब-डिविज़न के रियाट अर्लियांग में पार्किंग लॉट के नीचे एक गहरी खाई से बरामद किया गया था।
सोनम रघुवंशी ने क्या-क्या बताया
सोनम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं शिलॉन्ग में ही रह रही हूं। मैं यहां से बाहर नहीं गई हूं। मैं सेफ्टी रीजन की वजह से कहां रह रही हूं... इसके बारे में बात नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपना खर्चा खुद उठा रही हूं... कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। सोनम ने यह भी कहा कि यह खर्चा वो कहां से उठा रही हैं, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती।
नेपाल भागने की थी अफवाह
सोनम रघुवंशी के जमानत पर बाहर आने के बाद नेपाल भागे जाने की अफवाह थी। सोनम ने कहा कि उनके बारे में ये बातें गलत हैं। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई थी और कहा था कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। अब सोनम रघुवंशी ने सामने आकर दावा किया है कि मैं शिलॉन्ग से बाहर नहीं गई हूं। जनता से यही गुहार है, यही विनती है कि इन अफवाहों में न जाएं।
परिवार का दावा- सोनम को उसके हाल में छोड़ चुके
पिछले दिनों सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने दावा किया था कि राजा रघुवंशी में मुख्य आरोपी सोनम से परिवार ने दूरी बनाकर रखी है। उन्होंने कहा कि हमने उसके लिए कोई वकील नियुक्त नहीं किया है और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। गोविंद का यह बयान तब आया जब सोनम के जेल से बाहर आने के बाद उसके पिता देवी रघुवंशी शिलॉन्ग में नजर आए थे। गोविंद ने कहा कि उनके परिवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह सोनम को इंदौर स्थित अपने घर में नहीं रखेंगे।
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