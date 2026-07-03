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'तो सोनम रघुवंशी जैसी औरतें...'; SC के फैसले पर राजा की मां और भाइयों ने क्या कहा

Praveen Sharma इंदौर, एएनआई
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Sonam Raghuvanshi News : सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत देने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

'तो सोनम रघुवंशी जैसी औरतें...'; SC के फैसले पर राजा की मां और भाइयों ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। राजा रघुवंशी के परिवार ने सरकार से इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग-अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है।

राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करती हूं कि राजा को इंसाफ मिल सके इसके जल्द फैसला सुनाया जाए और सोनम को जेल भेजा जाए। इसके साथ ही मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मोदी सरकार से इस घटना की सीबीआई जांच और जल्द फैसला सुनाने की मांग करती हूं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला, तो सोनम जैसी लड़कियां ऐसे अपराध करती रहेंगी।

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दोनों भाइयों ने की राजा को इंसाफ देने की मांग

वहीं, राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें राहत देगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से मामले में जल्द फैसले की अपील करता हं। सचिन ने कहा कि हम शुरू से ही सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। पुलिस की टाइपिंग की गलतियों और जांच में कमियों की वजह से हमें अब तक इंसाफ नहीं मिला है।

राजा के एक और बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि सोनम ज्यादा देर तक जमानत पर बाहर न रहे। हम सरकार से अपील करते हैं कि मेरे भाई राजा को इंसाफ दिलाया जाए।

सोनम को जमानत वाले HC के आदेश पर SC ने जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने मेघालय हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश पर हैरानी जताई, लेकिन वहीं यह कहते हुए उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि सोनम रघुवंशी जेल से रिहा हो चुकी है और निचली अदालत की जमानत शर्तों के तहत शिलांग में रह रही है। मेघालय सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम रघुवंशी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसे तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता। मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन बेंच ने यह राहत देने से इनकार कर दिया। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में अवकाश के बाद कामकाज फिर शुरू होने पर मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। मेघालय सरकार ने मामले की मुख्य आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि इंदौर निवासी मृतक राजा रघुवंशी का परिवार ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़ा है। 11 मई 2025 को इंदौर में राजा और सोनम की शादी हुई थी। इसके बाद नवविवाहित जोड़ा 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ था। हनीमून के दौरान 23 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए राजा रघुवंशी का शव 2 जून को ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र (चेरापूंजी) में एक झरने के पास गहरी खाई में मिला था। पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य शामिल होने के आरोप में सोनम के साथ ही उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह और उसके तीन दोस्तों को पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया है कि सोनम रघुवंशी ने भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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