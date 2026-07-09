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‘मुझे फंसाया गया है’, सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद को बताया बेकसूर

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए खुद को बेकसूर बताया है। सोनम ने कहा है कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है। मेघालय सरकार ने जमानत खारिज करने की दी है याचिका।

‘मुझे फंसाया गया है’, सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद को बताया बेकसूर

राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने खुद को बेकसूर बताते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत में अपना पक्ष रखा है। सोनम ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर करते हुए दावा किया है कि उस पर झूठे आरोप लगाकर फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई होने जा रही है।

सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि वह अपने पति राजा रघवुंशी को हनीमून के बहाने मेघायल के शिलॉन्ग में ले गई और वहां प्रेमी के दोस्तों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। करीब एक साल तक जेल में रहने के बाद सोनम को निचली अदालत ने जमानत दी थी और मेघायल हाई कोर्ट ने राहत को बरकरार रखा। इसके बाद मेघायल सरकार ने जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

क्या बोली सोनम रघुवंशी

पिछली सुनवाई पर सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर कुछ सवाल खड़े किए लेकिन सोनम की जमानत को रद्द नहीं किया। अदालत ने कहा कि वह पहले ही बाहर आ चुकी है और इसलिए स्टे लगाने का मतलब जमानत को रद्द करना होगा। अब सोनम रघुवंशी ने जवाबी हलफनामा दायर करते हुए खुद को बेकसूर बताया है। उसने कहा, ‘मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठे आरोप लगाकर फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष का पूरा केस परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और आरोपों पर आधारित है।’

सर्वोच्च अदालत ने क्यों नहीं लगाया स्टे

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी से उसकी मंजूर हुई जमानत को चुनौती देने वाली अपील पर जवाब दाखिल करने को कहा था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की अवकाशकालीन पीठ ने जमानत पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था, 'अगर वह पहले ही रिहा हो चुकी है, तो हम फिर से उसकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते। हमने सोचा था कि वह रिहा नहीं हुई है।' जमानत रद्द करने के राज्य के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए पीठ ने जमानत देने से जुड़े स्थापित सिद्धांत को दोहराते हुए कहा, 'अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, जमानत नियम है और जेल भेजना अपवाद है।'

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मई 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान हुई थी। सोनम रघुवंशी ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। निचली अदालत ने यह मानते हुए उसकी जमानत मंजूर की थी कि जांच एजेंसी गिरफ्तारी के आधारों को ठीक से बताने में विफल रही। मेघालय हाई कोर्ट ने भी जमानत मंजूर करते हुए कहा कि बार-बार की गयी त्रुटि जांच एजेंसी के उचित समझ का उपयोग न करने को दर्शाती है।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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