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‘ऐसे नहीं मरता राजा रघुवंशी तो गोली मारती सोनम’, सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से बताया गया कि सोनम प्लान बी भी तैयार करके शिलॉन्ग पहुंची थी।

‘ऐसे नहीं मरता राजा रघुवंशी तो गोली मारती सोनम’, सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार

हनीमून मर्डर के नाम से चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की एक बार फिर खूब चर्चा हो रही है। राजा की पत्नी और हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि, देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिलहाल सोनम की जमानत पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार ने बताया कि किस तरह सोनम ने हनीमून के दौरान अपने पति को मार डाला। सर्वोच्च अदालत को यह भी बताया गया कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए दूसरा प्लान भी बनाया था और यदि वह धारदार हथियार से नहीं मरता तो पत्नी उसे गोली मार देती।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई, लेकिन यह कहते हुए उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि सोनम रघुवंशी जेल से रिहा हो चुकी है। मेघालय सरकार ने मामले की मुख्य आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ गुरुवार को सर्वोच्च अदालत का रुख किया था। मध्यप्रदेश के इंदौर की निवासी सोनम रघुवंशी को उसके कारोबारी पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में पिछले वर्ष जून में गिरफ्तार किया गया था। हनीमून के लिए मेघालय गए राजा और सोनम 23 मई को सोहरा इलाके में लापता हो गए थे। इसके बाद राजा रघुवंशी का शव दो जून 2025 को एक गहरी खाई में मिला था।

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मेघालय सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को 'बेहद चौंकाने' वाला बताते हुए कहा कि हत्या की पहले से साजिश रची गई थी। मेहता ने कहा, 'मैं चार पन्ने दिखाऊंगा। पति और पत्नी गए थे...(हनीमून के लिए)... पूर्व नियोजित हत्या। तीन सहयोगी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे।' मेहता ने कहा कि सोनम खुद भी हमले में शामिल थी। उन्होंने चार्जशीट का हवाला देकर बताया कि सोनम और तीन अन्य आरोपियों ने मिलकर राजा की हत्या की और शव को खाई में फेंक दिया।

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क्या था सोनम का गोली वाला प्लान

मेहता ने कहा, 'चार्जशीट के मुताबिक सोनम हमले में शामिल थी। शव घाटी में फेंक दिया गया। उसने (सोनम) तीन और लोगों के साथ मिलकर पहले राजा को मारा और फिर उसके शव को खाई से फेंक दिया।' अदालत ने इस पर पूछा कि असल में किसने राजा को मारा? मेहता ने आगे कहा, 'सप्लीमेंट्री चार्जशीट से पता चलता है कि सोनम एक गन (पिस्तौल) लेकर भी गई थी। यह पति की हत्या के लिए दूसरा प्लान था।' उन्होंने कहा कि यदि राजा धारदार हथियार के हमले से नहीं मरता तो सोनम उसे गोली मारती।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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