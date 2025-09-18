Sonam Raghuvanshi Denied Bail Court Rejects Plea After Police Objections 3 Accused Already Out सोनम रघुवंशी को नहीं मिली बेल, पुलिस ने जब गिनाए कारण तो कोर्ट ने ठुकराई अर्जी; 3 को मिल चुकी जमानत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
सोनम रघुवंशी को नहीं मिली बेल, पुलिस ने जब गिनाए कारण तो कोर्ट ने ठुकराई अर्जी; 3 को मिल चुकी जमानत

राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट ने सोनम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस की आपत्ति के बाद कोर्ट ने अर्जी ठुकराई। इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरThu, 18 Sep 2025 09:37 AM
सोनम रघुवंशी को नहीं मिली बेल, पुलिस ने जब गिनाए कारण तो कोर्ट ने ठुकराई अर्जी; 3 को मिल चुकी जमानत

इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह, आनंद, आकाश और विशाल ने मेघालय के सोहरा उप प्रभाग प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जमानत की अर्जी दायर की थी। लेकिन पुलिस की कड़ी आपत्ति के बाद कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

शिलांग पुलिस ने इस मामले में 790 पन्नों का चालान पेश किया है, जिसमें सोनम की हर साज़िश का विस्तार से जिक्र है। हालांकि, इसी केस में पहले तीन आरोपियों बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र तोमर, बलवीर अहिरवार और सिलोम जेम्स को जमानत मिल चुकी है। बाकी आरोपी इन्हीं की जमानत को आधार बनाकर जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी दलील कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया।

राजा रघुवंशी की हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बता रही है, लेकिन राजा का परिवार इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है। मृतक के भाई विपिन रघुवंशी का आरोप है कि पुलिस ने जांच में कई गड़बड़ियां कीं और कुछ षड्यंत्रकारियों को बचाने की कोशिश की। उनका कहना है कि सोनम के खातों तक को फ्रीज़ नहीं किया गया।

क्या हुआ था?

29 वर्षीय राजा रघुवंशी और 24 वर्षीय सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में धूमधाम से हुई थी। पुलिस के अनुसार, सोनम इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह परिवार के फर्नीचर कारोबार में काम करने वाले अकाउंटेंट राज कुशवाह को चाहती थी। शादी के कुछ ही दिन बाद सोनम ने हत्या की साजिश रची और हनीमून के बहाने 20 मई को राजा को मेघालय ले गई।

23 मई को दोनों लापता हो गए और लंबे इंतज़ार के बाद 2 जून को राजा का शव बरामद हुआ। जांच में कई राज खुले और तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सोनम ने यूपी में सरेंडर किया। बताया गया कि हत्या के बाद वह इंदौर में जाकर छिपी हुई थी।

अब इस सनसनीखेज हत्याकांड में सोनम समेत आठ आरोपियों सोनम, राज कुशवाह, आनंद, आकाश, विशाल, बलवीर अहिरवार, सिलोम जेम्स और लोकेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एसआईटी ने चालान पेश कर दिया है।

रिपोर्ट- हेमंत

