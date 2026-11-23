बहन को जमीन का हिस्सा देने पर हैवान बना बेटा, बुजुर्ग पिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया; मौत
जमीन के लिए एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता को कमरा बंद कर पेट्रोल डाल जिंदा जला दिया। बुजुर्ग की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जंहा जमीन के लालच में बेटे ने 80 वर्षीय चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्ग पर पेट्रोल डालकर पिता को जिंदा जला दिया। हत्या के आरोप में छोटा बेटा गिरफ्तार। जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिंदगी भर पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी पिता को बेटे ने ऐसी मौत दी, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए।
महज जमीन में हिस्सा कम होने की नाराजगी और संपत्ति के लालच में एक बेटे ने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तार-तार कर दीं। आरोप है कि उसने अपने 80 वर्षीय पिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बुजुर्ग चलने-फिरने में असमर्थ थे। आग की लपटों से बचने का उन्हें मौका तक नहीं मिला। मामला लांजी थाना क्षेत्र के ग्राम सोगलपुर का है, जहां 14 नवंबर को कमरे से बुजुर्ग का अधजला शव मिला था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक के छोटे बेटे को गिरफ्तार किया है।
लंबे समय से चल रहा था विवाद
मृतक की पहचान डूडेश्वर पिता टीकाराम खोबरागड़े के रूप में हुई है। लांजी एसडीओपी दीपक तोमर के मुताबिक, डूडेश्वर का अपने छोटे बेटे अनिल खोबरागड़े से लंबे समय से विवाद चल रहा था। अनिल पिता से बातचीत तक नहीं करता था। वह अपनी पत्नी और बड़ी बहन अनुसुईया वाघमारे को भी पिता को खाना देने से मना करता था।
बहन मकान बनाकर रहने लगी थी
विवाद की वजह जमीन बताई जा रही है। दरअसल, डूडेश्वर ने अपनी बेटी अनुसुईया को घर के बगल की जमीन दे दी थी। पति से विवाद के बाद बेटी मायके आकर उसी जमीन पर मकान बनाकर रहने लगी थी। पिता का यह फैसला अनिल को पसंद नहीं था। उसे लगता था कि बहन को जमीन देने से संपत्ति में उसका हिस्सा कम हो गया है।
13 नवंबर को घटना को अंजाम दिया
पुलिस के अनुसार, 13 नवंबर की रात अनिल ने पिता के कमरे में जाकर उन पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह जब उसने बहन को पिता को खाना देने जाते देखा तो बाइक से फरार हो गया।
जलाने की बात स्वीकार की
पुलिस ने परिजनों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसडीओपी के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने पिता को जलाने की बात स्वीकार की है। जमीन और संपत्ति के लालच में एक बेटे द्वारा अपने ही बुजुर्ग पिता की हत्या किए जाने की इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।
रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव
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