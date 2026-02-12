पत्नी के नाम जमीन कराने के लिए कातिल बना बेटा, मां को पत्थर से कुचलकर मार डाला
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिगना थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव में जमीन के विवाद ने ऐसा खूनी रूप लिया कि एक बेटे ने अपनी ही मां की नुकीले पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल व्याप्त है। मृतका की पहचान 50 साल की मिथिला पाल पत्नी महेश पाल के रूप में हुई है। हत्या का आरोप उनके छोटे बेटे 29 साल के अरविंद पाल पर है।
बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर मां-बेटे के बीच विवाद हुआ जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब मृतका का भतीजा सुरेंद्र पाल घर पहुंचा। घर के अंदर से डेढ़ साल के मासूम बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, जबकि बाहर से ताला लगा हुआ था। खिड़की से झांककर देखने पर मिथिला पाल खून से लथपथ हालत में पड़ी मिलीं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था।
ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आरोपी अरविंद पाल को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी की पत्नी जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी जिसको लेकर घर में लगातार विवाद चल रहा था। आरोपी के नशे का आदी होने की भी जानकारी सामने आई है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी अरविंद की दो शादियां हो चुकी हैं। पहली पत्नी करीब छह साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद दूसरी शादी हुई, जिससे उसका डेढ़ साल का बेटा है। दूसरी पत्नी भी करीब 20 दिन पहले घर छोड़कर मायके गई थी।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पत्नी का कहना था कि जब तक मां के नाम की जमीन उनके नाम नहीं की जाएगी, वह साथ नहीं रहेगी। इसी बात को लेकर अरविंद और उसकी मां मिथिला पाल के बीच विवाद हुआ, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। गुस्से में आरोपी ने नुकीले पत्थर से मां पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।
बड़ौनी एसडीओपी विनायक शुक्ला ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में जमीन के विवाद और पत्नी के दबाव की बात सामने आई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और हत्या में प्रयुक्त पत्थर समेत अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
