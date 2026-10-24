भिंड में बेटे ने मां को कुल्हाड़ी से काट डाला, गांव में मचा हड़कंप
मध्य प्रदेश के भिंड में बेटे ने मां को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। इस घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी बेटे को तलाश रही है।
मध्यप्रदेश के भिण्ड में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले के बरोही थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में शुक्रवार शाम शराब के नशे में बेटे राघवेंद्र परिहार ने अपनी 65 साल की बुजुर्ग मां रामजानकी देवी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच हुए विवाद के दौरान उसने मां के सिर पर वार किया। घटना के समय घर में दोनों ही मौजूद थे। मां की हत्या करने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया और अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
बाइक में आग लगाने से मां ने रोका था
इस मामले की जानकारी देते हुए रामजानकी देवी परिहार के घर कल शाम राघवेंद्र पहुंचा, पहले उसने अपनी बाइक में आग लगाई। जब उसकी मां ने उसे रोका था तो फिर उसने मां से गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर उसने कुल्हाड़ी से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद मृतका का मंझला बेटा उपेंद्र परिहार घर पहुंचा। मां को मृत देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को भिण्ड जिला अस्पताल भिजवाया।
इस मामले पर बात करते हुए बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया ने शनिवार को यहां बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखवाया गया था। आज सुबह मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया और शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और आरोपी राघवेंद्र की तलाश जारी है।
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