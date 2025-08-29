समलैंगिक दोस्त के लिए मां को उतारा मौत के घाट, बेटो बोला- मेरी जिंदगी में दखल देती थीं

मध्य प्रदेश के सागर जिले से खौफनाक मामला सामने आया है जहां समलैंगिक दोस्त की खातिर एक शख्स ने अपनी मां की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 46 साल की महिला आरोपी की सौतेली मां थीं और वह बेटे के एक लड़के के साथ संबंध होने पर ऐतराज जता रही थीं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बात तब और बिगड़ गई जब मां को ये पता चला कि वह दोनों साथ में रहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अजय राहुल के साथ रहने के लिए पिता से पैसे मांगने लगा जिससे मां को और भी गुस्सा आ गया। लगातार डाँट-फटकार और पैसे देने से इनकार करने से नाराज़ राहुल और अजय ने इसी साल अप्रैल में मां हत्या की योजना बनाई थी। 22 अगस्त को अजय पिता घर से बाहर थे, तभी अजय ने राहुल के साथ मिलकर मां की गला घोंटकर हत्या कर दी और गहने और कैश लेकर फरार हो गए। जब पिता वापस लौटे तो मेन गेट खुला देखा और साधना की मृत पड़ी थी।