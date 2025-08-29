Son Killed Mother In MP For Homosexual Friend Was Opposing His Relation समलैंगिक दोस्त के लिए मां को उतारा मौत के घाट, बेटो बोला- मेरी जिंदगी में दखल देती थीं, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
समलैंगिक दोस्त के लिए मां को उतारा मौत के घाट, बेटो बोला- मेरी जिंदगी में दखल देती थीं

मध्य प्रदेश के सागर जिले से खौफनाक मामला सामने आया है जहां समलैंगिक दोस्त की खातिर एक शख्स ने अपनी मां की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 46 साल की महिला आरोपी की सौतेली मां थीं और वह बेटे के एक लड़के के साथ संबंध होने पर ऐतराज जता रही थीं।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सागरFri, 29 Aug 2025 08:18 PM
मध्य प्रदेश के सागर जिले से खौफनाक मामला सामने आया है जहां समलैंगिक दोस्त की खातिर एक शख्स ने अपनी मां की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 46 साल की महिला आरोपी की सौतेली मां थीं और वह बेटे के एक लड़के के साथ संबंध होने पर ऐतराज जता रही थीं। घटना 22 अगस्त को हुई और दोनों आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। महिला की पहचान साधना के तौर पर हुई है। वह अपने 21 साल के सौतेले बेटे अजय और उसके 23 साल के पुरुष साथी राहुल उर्फ ​​देव यादव को सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते का दिखावा करने के लिए डांटती थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बात तब और बिगड़ गई जब मां को ये पता चला कि वह दोनों साथ में रहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अजय राहुल के साथ रहने के लिए पिता से पैसे मांगने लगा जिससे मां को और भी गुस्सा आ गया। लगातार डाँट-फटकार और पैसे देने से इनकार करने से नाराज़ राहुल और अजय ने इसी साल अप्रैल में मां हत्या की योजना बनाई थी। 22 अगस्त को अजय पिता घर से बाहर थे, तभी अजय ने राहुल के साथ मिलकर मां की गला घोंटकर हत्या कर दी और गहने और कैश लेकर फरार हो गए। जब पिता वापस लौटे तो मेन गेट खुला देखा और साधना की मृत पड़ी थी।

पिता ने पुलिस को बताया कि साधना और अजय के बीच दिन में भी पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन घर से निकलने से पहले उसने उन्हें शांत कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सागर के एसपी विकास साहवाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड के ज़रिए दोनों का पता विदिशा जिले के सिरोज में चला। पूछताछ के दौरान उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने बताया कि उन्होंने पहले साधना के साथ मारपीट की और फिर उसका गला घोंट दिया। अजय ने पुलिस को बताया कि उसकी सौतेली मां राहुल के साथ उसकी दोस्ती पर बार-बार आपत्ति जताती थी। उसने पुलिस को बताया, वह हमेशा मेरी जिंदगी में दखल देती थी। इसलिए मैंने उसे मारने का फैसला किया।

Madhya Pradesh
