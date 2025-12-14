Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
बेटे ने ही दी मम्मी-पापा की सुपारी, नाबालिगों से की 5 लाख की डील; MP में खौफनाक कांड

मध्य प्रदेश के भोपाल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक बेटे ने अपने ही माता-पिता की हत्या करवाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दे दी। मामला संपत्ति विवाद का बताया जा रहा है।

Dec 14, 2025 08:35 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश के भोपाल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक बेटे ने अपने ही माता-पिता की हत्या करवाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दे दी। मामला संपत्ति विवाद का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बेटे ने अन्य पांच नाबालिग लोगों को अपने पिता और सौतेली मां को मारने की सुपारी दी थी। इस वारादत में पिता और नौकर की मौत हो गई जबकि सोतेली मां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घटना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के लखनपुर गांव में 10 दिसंबर की बताई जा रही है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बेटा माता-पिता से साइडलाइन महसूस कर रहा था और इसी गुस्से में उसने अपने माता-पिता की हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी ने हत्यारों को उनकी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए 300 दिए, और वादा किया कि काम पूरा होने के बाद एक ट्रैक्टर बेचकर बाकी रकम का भुगतान करेगा। पिता की पहचान 40 साल के राजेंद्र उर्फ बबलू पटेल के तौर पर हुई है जबकि नौकरानी 25 साल की सीमा बैगा बताई जा रही है। इन पर निर्माणाधीन मकान की बालकनी में सोते समय हमला किया गया था। पटेल की दूसरी पत्नी, रूपा पटेल, इस जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हो गईं और अस्पताल में अभी भी बेहोश हैं। हत्या की साजिश राजेंद्र के पहली शादी के बेटे, आलोक उर्फ सूरज पटेल, ने रची थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को लगता था कि उसके बदले उसके 9 साल के सौतेले भाई को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। इस बात को लेकर सालों से उसके अंदर नाराजगी पनप रही थी।

25 नवंबर को आलोक अपने 18वें जन्मदिन पर परिवार को बिना बताए बाहर चला गया जिस पर उसके पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि इसी घटना ने आलोक को हत्या की साजिश करने के लिए ट्रिगर किया। इसके बाद उसे सुपारी देकर हत्या करवाने के लिए अपने 16 साल के एक दोस्त से संपर्क किया। इसके बाद सोच समझकर हत्या की साजिश रची गई। 9-10 दिसंबर की दरमियानी रात को, हमलावर एक मोटरसाइकिल पर गांव पहुंचे। उनके पास कुल्हाड़ी, लाठी और भारी सिलबट्टे भी थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने हमलावरों को पेट्रोल के लिए 300 रुपए दिए थे।

पुलिस ने बताया कि पीड़ितों पर सोते समय बार-बार हमला किया गया था। राजेंद्र और सीमा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रूपा गंभीर रूप से घायल हो गई।

