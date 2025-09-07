Sohail cheated a Hindu girl of Rs 4 lakhs in the name of friendship on Instagram इंस्टा से दोस्ती, प्यार और शादी की बात, मगर सोनू निकला सोहेल; एमपी में लड़की से ठग लिए 4 लाख, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Sohail cheated a Hindu girl of Rs 4 lakhs in the name of friendship on Instagram

इंस्टा से दोस्ती, प्यार और शादी की बात, मगर सोनू निकला सोहेल; एमपी में लड़की से ठग लिए 4 लाख

यह सनसनीखेज मामला उस समय सामने आया था, जब सतना निवासी युवती ने आरोपी की करतूत का खुलासा करते हुए थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, सतनाSun, 7 Sep 2025 08:42 PM
इंस्टा से दोस्ती, प्यार और शादी की बात, मगर सोनू निकला सोहेल; एमपी में लड़की से ठग लिए 4 लाख

मध्यप्रदेश के सतना जिले में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ठगी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी सोहेल को सतना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह सनसनीखेज मामला उस समय सामने आया था, जब सतना निवासी युवती ने आरोपी की करतूत का खुलासा करते हुए थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस के मुताबिक अगस्त सितंबर 2023 में युवती की पहचान इंस्टाग्राम पर रील्स देखते-देखते जोधपुर (राजस्थान) निवासी सोहेल बैलिम उर्फ सोनू पिता अब्दुल जब्बार से हुई थी। शुरुआती बातचीत के बाद आरोपी ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और धीरे-धीरे फोन पे व पेटीएम के माध्यम से कई किस्तों में कुल 4 लाख 5 हजार रुपए ले लिए थे।

तुम्हें भी इस्लाम धर्म अपनाना होगा

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी सोहेल ने शुरुआत से ही अपने धर्म की बात छुपाई और बाद में कहा कि वह मुस्लिम है और इस्लाम धर्म मानता है। शादी की बात करते हुए उसने पीड़िता पर दबाव बनाया कि यदि वह उससे विवाह करना चाहती है तो उसे भी इस्लाम धर्म अपनाना होगा। जब पीड़िता ने इंकार किया तो आरोपी ने बदनाम करने और जान से मारने की धमकी दी।

जेवर लेने के लिए पहुंचा पीड़िता के घर

इतना ही नहीं, आरोपी सोहेल ने पीड़िता से घर के जेवर की मांग भी करनी शुरू कर दी थी। जब स्थिति बिगड़ती गई तो पीड़िता ने साहस जुटाकर अपने परिजनों को पूरी घटना बताई और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद शनिवार को अपने एक साथी के साथ सतना जेवर लेने पहुचा था। परिजनों ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास लेकिन एक साथी फरार हो गया जबकि आरोपी सोहेल को लोगो ने पकड़कर पुलिस को सौप दिया।

सलाखों के पीछे पहुंचा सोहेल

शिकायत दर्ज होने के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज कर आरोपी सोहेल उर्फ सोनू बैलिम को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस ने आरोपी पर बीएनएस की धारा 318(2), 318(4), 78(2) एवं मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद केन्द्रीय जेल सतना में भेज दिया गया है।

