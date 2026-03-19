मॉर्निंग वॉक पर निकले इंजीनियर ने रेता खुद का गला, धार में हुई दर्दनाक मौत; CCTV कैमरे में कैद हुई घटना
मध्य प्रदेश के धार में आज सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुणाल जोशी ने खुद के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चाकू से वार करके खुद की जान ले ली। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।
मध्य प्रदेश के धार में आज सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुणाल जोशी ने खुद के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चाकू से वार करके खुद की जान ले ली। ज्यादा खून बहने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टया सड़क पर खून से सनी लाश देखी गई थी, किंतु सीसीटीवी में साफ नजर आया कि कुणाल जोशी खुद पर ही चाकू से हमला कर रहा है।
मिला खून से लथपथ शव
कोतवाली थाना अंतर्गत शहर की आनंद चौपाटी पर सुबह करीब 6 बजे सडक किनारे खून से लथपथ युवक का शव देखा गया था। रहवासियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सडक पर खून बिखरा हुआ था। शव के पास में एक चाकू रखा था, घटना की जानकारी लगते ही सीएसपी सुजवाल जग्गा, थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान मौके पर पहुंचे व चाकू रखा होने से घटना को लेकर शंका जाहिर करते हुए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पुलिस के ही होश उड गए। पुलिस ने पंचनामा बनाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा हैं। हादसे की जानकारी परिवार सहित रिश्तेदारों को दी गई है।
सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई
सीसीटीवी में दिख रहे फुटेज के अनुसार कुणाल पैदल आनंद चौपाटी पहुंच कर कुछ देर तक चौराहे पर खड़ा रहता है। इधर-उधर देख कर चाकू निकाल कर खुद पर हमला शुरू कर देता है। पहले कलाई की नस काटता है। उसके बाद चाकू से गर्दन पर हमला करने लगता है। गंभीर रूप से घायल होने के बाद कुणाल पास की एक दुकान के बाहर ओटले पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद भी वो गर्दन पर चाकू से वार करता जाता है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर था कुणाल
कुणाल जोशी पहले इंदौर की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दो साल पहले उसके पिता सूर्यनारायण जोशी लकवे का शिकार हो गए, जिसके बाद उनके बिस्तर पर होने के कारण उनकी देखभाल के लिए कुणाल ने दो साल पहले जॉब छोड़ दी और धार में रहने लगा। परिचितों के अनुसार कुणाल की शादी भी नहीं हुई है। कुणाल का छोटा भाई इंदौर में रहता है। बताया जा रहा हैं, कि कुछ साल पहले तक युवक का सालाना सैलरी पैकेज ही 24 लाख रुपए के करीब था।
पुलिस सूत्रों के अनुसार शव के पास ही चाकू मिला है। सीसीटीवी चैक करने पर युवक स्वयं ही चाकू से हमला करता नजर आ रहा है। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि मृतक शराब पीने का आदी था। कुछ समय से परेशान था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर