करीना कपूर के दीपावली पर पहने पेंडेंट पर विवाद; कांग्रेस प्रवक्ता ने भेजा नोटिस, कहा- हमारी भावनाएं आहत हो रहीं
मुस्लिम एक्टिविस्ट ने कहा, ‘कुरान की आयत को छूने, कुरान को छूने और कुरान को पढ़ने को लेकर हमारी बहुत सी धार्मिक मर्यादाएं होती हैं। हमारा मामला इस्लामिक आस्था का है। आपत्ति सिर्फ कुरान की आयत की वजह से है, अगर वो इसे ईद पर भी पहनेंगी तो भी आपत्तिजनक है।'
बॉलीवुड एक्ट्रेस और भोपाल के नवाब खानदान की बहू करीना कपूर खान ने हाल ही में दीपावली पर अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं। उनके इस दीवाली लुक को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल इन फोटोज में करीना के गले में नवाब परिवार का करीब 200 साल पुराना एक खानदानी पेंडेंट नजर आ रहा है, उसी को लेकर भोपाल के एक सोशल एक्टिविस्ट ने आपत्ति जताई है और उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अब्बास हफीज ने बताया कि दीपावली लुक में करीना ने जो पेंडेंट पहना है उसमें मुस्लिमों के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान की आयत लिखी हुए है, और उसका इस तरह प्रदर्शन करना बेहद गलत है।
इस बारे में मीडिया से बात करते हुए हाफिज अब्बास ने कहा, 'करीना कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज पोस्ट किए हैं, उसमें उन्होंने भोपाल के शाही परिवार के कुछ आभूषण पहने हैं। हालांकि ये उनका अधिकार है वो जो चाहे वो पहनें, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से रहें। लेकिन एक जो पेंडेंट उन फोटोज में दिख रहा है, उसमें कुरान की आयत है। वह भोपाल की शाही बेगमों से जुड़ा पेंडेंट है, उसको धार्मिक आस्था के लिए बनवाया गया होगा और उसका एक धार्मिक महत्व है।'
'मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम'
अब्बास ने आगे कहा, 'कुरान की आयत लिखे पेंडेंट का ऐसा दिखावा, भोपाल की बेगमों ने कभी नहीं किया, उन्होंने हमेशा आस्था के लिए उसका इस्तेमाल किया। ऐसे में फैशन स्टेटमेंट के लिए ऐसे पेंडेंट का पहना जाना अनुचित है, और ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम है।'
'फोटोज डिलीट करें और माफी मांगें'
कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे बताया कि 'इस मामले में हमने डिमांड नोटिस भेजकर ये मांग की है कि वो ऐसे सारे फोटोज डिलीट कर दें और अपनी ओर से खेद प्रकट करें और आगे से ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि भोपाल के और मुस्लिम समुदाय के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हों। वो लोग भोपाल के लोगों की नब्ज जानते हैं, और सम्मान भी करते हैं, ऐसे में हमें उम्मीद है कि वो कर देंगी। लेकिन अगर फिर भी वो फोटोज नहीं हटाए जाते हैं तो फिर मेरे वकील और उनकी लीगल टीम इस मामले को कानूनी रूप से देखेगी।'
'वो पेंडेंट फैशन स्टेटमेंट की तरह प्रदर्शन की चीज नहीं'
उधर इस बारे में समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए अब्बास हफीज ने कहा, 'करीना ने जो पेंडेंट पहना है वह भोपाल रियासत पर शासन करने वाली शाही परिवार की बेगमों की विरासत से जुड़ा हुआ एक पेंडेंट है, जिसके ऊपर कुरान की आयत लिखी हुई है। वो भोपाल की बेगमों की आस्था का विषय रहा है, ना कि फैशन का। वो उसको पर्दे में पहनती थीं और उसे घर या महल में रखती थीं। लेकिन करीना कपूर जी ने तो उस पेंडेंट को फैशन स्टेटमेंट बनाकर पहना है, फ्लॉन्ट किया है, और अपनी तस्वीरें डाली हैं, यहां तक कि उनकी पोशाक भी उस तरह से ठीक नहीं हैं।'
'हमारा किसी से विवाद नहीं, पर मामला इस्लामिक आस्था का'
आगे उन्होंने कहा, ‘कुरान की आयत को छूने, कुरान को छूने और कुरान को पढ़ने को लेकर भी हमारे बहुत से धार्मिक रिवाज और मर्यादाएं होती हैं। इस लिहाज से ये एक आपत्तिजनक पोस्ट है, इसलिए उन्हें उन तमाम तस्वीरों को हटाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मैंने जो नोटिस भेजा है, उसमें मेरी प्रमुख मांग यही है कि आप पोस्ट डिलीट कर दीजिए। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं हैं, हमारा मामला इस्लामिक आस्था का है, ऐसे पेंडेंट का है जो बेगमात की आस्था का विषय रहा है, आस्था के लिए बनवाया गया था, वो इस तरह से फैशन स्टेटमेंट नहीं बनना चाहिए।’
अंत में उन्होंने कहा कि 'इस मामले पर कांग्रेस पार्टी का कोई रुख नहीं है। यह मेरा निजी मामला है। इसे मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा या मेरे राजनीतिक स्टैंड से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।'
पन्ना नग के पेंडेंट पर लिखी है 'आयत-उल-कुर्सी'
प्राप्त जानकारी के अनुसार करीना ने जो फोटोज शेयर किए, उसमें उन्होंने भोपाल के नवाब की 200 साल पुरानी कलगी पहनी थी, और साथ ही भोपाल के शाही परिवार की बेगमों की विरासत 30 कैरेट का पन्ना भी पहना था, जिस पर कुरान की आयत 'आयत-उल-कुर्सी' उकेरी गई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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