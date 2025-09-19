Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़snake bite in madhya pradesh during rescue
MP में एक और सर्पमित्र को कोबरा ने डसा, बोतल में बंद कर ले गए अस्पताल
मध्य प्रदेश में एक और सर्पमित्र को कोबरा ने डस लिया है। मैहर जिले के पौड़ी गांव में गुरुवार सर्पमित्र राकेश गिरी महाराज को रेस्क्यू के दौरान जहरीले कोबरा ने काट लिया। सर्प मित्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, मैहरFri, 19 Sep 2025 11:53 AM
अब तक 100 से ज्यादा सांपों की जान बचाई
सर्पमित्र राकेश गिरी अब तक 100 से ज्यादा सांपों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ चुके हैं। अस्पताल में भर्ती रहते हुए राकेश गिरी ने लोगों से खास अपील की अगर किसी को सांप काटे तो झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास में कीमती समय न गंवाएं। तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें। सही समय पर मिला इलाज ही जिंदगी बचा सकता है।
गुना में सर्पमित्र दीपक की चली गई थी जान
इसी साल जुलाई में मध्य प्रदेश के गुना में सर्पमित्र दीपक महावर की कोबरा के डसने से मौत हो गई थी। एक सांप को रेस्क्यू करने के बाद उन्होंने उसे गले में लपेट लिया था। इससे पहले कि वह सांप को जंगल में छोड़ने जाते वह अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल चले गए। सांप गले में ही लिपटा रहा और बाद में उसने उनके हाथ में डस लिया था।
