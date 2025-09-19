MP में एक और सर्पमित्र को कोबरा ने डसा, बोतल में बंद कर ले गए अस्पताल

सर्पमित्र राकेश गिरी अब तक 100 से ज्यादा सांपों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ चुके हैं। अस्पताल में भर्ती रहते हुए राकेश गिरी ने लोगों से खास अपील की अगर किसी को सांप काटे तो झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास में कीमती समय न गंवाएं। तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें। सही समय पर मिला इलाज ही जिंदगी बचा सकता है।

गुना में सर्पमित्र दीपक की चली गई थी जान

इसी साल जुलाई में मध्य प्रदेश के गुना में सर्पमित्र दीपक महावर की कोबरा के डसने से मौत हो गई थी। एक सांप को रेस्क्यू करने के बाद उन्होंने उसे गले में लपेट लिया था। इससे पहले कि वह सांप को जंगल में छोड़ने जाते वह अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल चले गए। सांप गले में ही लिपटा रहा और बाद में उसने उनके हाथ में डस लिया था।