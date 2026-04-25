तेरे दांत तोड़ दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा; MP में अब सामने आया कैबिनेट मंत्री के भाई का कारनामा, महिला अधिकारी को धमकाया
पीड़िता का कहना है कि अब मैं अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित महसूस कर रही हूं। महिला को धमकाने की यह पूरी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज शनिवार को वायरल हो गया।
मध्य प्रदेश में राजनेताओं के द्वारा शासकीय अधिकारियों को धमकाने ओर डराने के कई मामले सामने आ रहे है, अभी पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे का लोगों को ठोकर मारने और फिर उसके बाद विधायक की आईपीएस अफसर को दी गई धमकी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और मंत्री के परिजन का विवाद सामने आ गया है। मामला कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के भाई इंदर सिंह चौहान से जुड़ा है। जिन पर आलीराजपुर जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) प्रिया काग ने अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
अधिकारी का कहना है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति इंदरसिंह चौहान ना केवल उन्हें मारने दौड़े बल्कि उनके दांत तोड़ देने और जिंदा गाड़ देने की धमकी भी दी। महिला के अनुसार आरोपी ने कहा कि यहां सब मेरी मर्जी से होगा। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था, हालांकि उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। इस मामले में मंत्री ने भाई से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि कानून अपना काम करेगा।
कन्या विवाह योजना के आवेदन निरस्त करने पर धमकाया
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 22 अप्रैल को सामने आई। महिला अधिकारी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 'बुधवार दोपहर 3 बजे जब वह ऑफिस पहुंची तो इंदर सिंह चौहान ने कन्या विवाह योजना के आवेदन निरस्त करने पर मुझे धमकाया और मुझे मारने दौड़े। उन्होंने मेरा रास्ता भी रोका और धमकाते हुए कहा कि तेरे दांत तोड़ दूंगा और तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, यहां सब मेरी मर्जी से होगा।'
अधिकारी बोलीं- अब मैं असुरक्षित महसूस कर रही
महिला ने आगे कहा, इस दौरान लेखाधिकारी सावन भिंडे ने उन्हें रोका। पीड़िता का कहना है कि अब मैं अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित महसूस कर रही हूं। महिला को धमकाने की यह पूरी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज शनिवार को वायरल हो गया।
इस मामले में महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी इंदर सिंह चौहान के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 224, 221, 351 (2) और 126 (2) के तहत FIR दर्ज करते हुए 24 अप्रैल को चौहान को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही इसके बाद उसे कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
मंत्री बोले- कानून अपना काम करेगा
इस पूरे मामले में जब अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि 'मैं अपने भाई से बात नहीं करता। वह अपना काम करता है, अलग रहता है और वह किसे, क्या बोल रहा है, इसे वह जाने, कानून अपना काम करेगा।'
जीतू पटवारी ने पीएम से पूछा सवाल
यह मामला उस वक्त सियासी रूप से भी गर्मा गया, जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इस मुद्दे को उठाया और लिखा कि 'भाजपा मंत्री के भाई द्वारा महिला CEO को धमकाना मोहन सरकार का सबसे शर्मनाक विज्ञापन है।'
उन्होंने आगे लिखा कि 'मध्य प्रदेश में सत्ता का अहंकार इस हद तक बढ़ चुका है कि अब मंत्री के परिवार वाले भी खुलेआम महिला अधिकारियों को धमका रहे हैं। "दांत तोड़ दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा" जैसी भाषा, वह भी एक महिला के लिए बोल रहे है। नरेंद्र मोदी जी क्या यही आपकी नारी वंदना है? क्या ऐसा सम्मान आप महिलाओं को दिलाना चाहते हैं?'
उधर मामले की जानकारी देते हुए आलीराजपुर एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि मामला 22 अप्रैल का है, वह कन्या विवाह योजना में पहले से विवाहित आवेदकों के आवेदन निरस्त किए जाने को लेकर नाराज थे। इस दौरान सीईओ से कुछ कहासुनी हुई ओर इंदर सिंह चौहान सीईओ पर पर भड़क गए। चौहान के खिलाफ महिला सीईओ को धमकाने और उन्हें मारने के लिए दौड़ने का आरोप है।
रिपोर्ट- विजेंद्र यादव
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