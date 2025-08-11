Small finance bank looted in Jabalpur robbers took away 10 kg gold and cash 10 किलो सोना, 570000 कैश ले गए लुटेरे; जबलपुर में दिनदहाड़े फाइनेंस बैंक में लूट, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Small finance bank looted in Jabalpur robbers took away 10 kg gold and cash

Jabalpur Loot News: जबलपुर के सिहोरा में खितौला क्षेत्र स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में सुबह 9 बजे तीन नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल के बल पर डकैती को अंजाम दिया। बदमाशों ने बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम से 10 किलो सोना और 5 लाख 70 हजार रुपये नकद लूटकर फरार हो गए।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुरMon, 11 Aug 2025 01:48 PM
मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा में इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिनदहाड़े सनसनीखेज डकैती हुई। तीन अपराधियों ने 10 किलो सोना और लाखों रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, सिहोरा के खितौला में सोमवार सुबह 9:30 बजे नकाबपोश बदमाशों ने इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में कट्टे की नोक पर डकैती की और 10 किलो सोना व 5 लाख 70 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए।

कर्मचारी और ग्राहकों को किया कमरे में बंद

बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को एक कमरे में बंद कर मैनेजर को धमकाते हुए स्ट्रॉन्ग रूम खुलवाया। लूट के बाद खतरे का सायरन बजाया गया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सीएसपी भगत गांठोरिया ने बताया कि तीन बदमाशों ने पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम दिया।

घटना की जानकारी मिलते पहुंच एएससपी

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जबलपुर से पुलिस बल के साथ एएसपी सूर्यकांत शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। फरार बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी शुरू की गई और एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई है। पुलिस बैंक कर्मचारियों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। आसपास के थानों को अलर्ट कर दिया गया है और जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी में नाकाबंदी की जा रही है।

रिपोर्ट: विजेंद्र यादव

