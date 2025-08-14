शिवपुरी में 51 लाख की स्मैक जब्त, MP पुलिस ने राजस्थान के तस्कर को पकड़ा

मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान के तहत शिवपुरी जिले की देहात थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिलोकला गांव के पास पुलिया पर छापेमारी कर राजस्थान के झालावाड़ निवासी हीरालाल तंवर को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत देहात थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने ग्राम बिलोकला के आगे पुलिया के पास दबिश देकर राजस्थान के झालावाड़ के रहने हीरालाल तंवर को 255 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जब्त स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 51 लाख रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई अब तक शिवपुरी जिले में स्मैक के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें एक साथ इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है।

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई एडिशनल एसपी संजीव मुले ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर थाना प्रभारी जितेन्द्र मावई और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में स्मैक बेचने के लिए खड़ा है। सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंती और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। जांच के क्रम में उसके पास से 255 ग्राम स्मैक बरामद हुआ।