MP में चलती हुई स्लीपर बस बनी आग का गोला, देवदूत बनकर आए ग्रामीणों ने यात्रियों को बचाया

संक्षेप: मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में ईसागढ़ रोड पर बमनावर गांव के पास शनिवार रात करीब 9 बजे एक यात्री स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। हालांकि, स्थानीय लोगों की तत्परता से बस में सवार सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

Sun, 26 Oct 2025 12:52 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अशोकनगर
मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में ईसागढ़ रोड पर बमनावर गांव के पास शनिवार रात करीब 9 बजे एक यात्री स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। हालांकि, स्थानीय लोगों की तत्परता से बस में सवार सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

बालाजी ट्रैवल्स की यह स्लीपर बस पिछोर से चलकर ईसागढ़ और अशोकनगर के रास्ते इंदौर जा रही थी। बस की लगभग सभी सीटें भरी हुई थीं। इस बीच रात के समय रास्ते में बस से आग की लपटें उठने लगीं।

बस में आग लगते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग और ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब तक किसी के भी बस में फंसे होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही ईसागढ़ और अशोकनगर पुलिस मौके पर पहुंची।

आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी का पानी खत्म होने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद दूसरी गाड़ी बुलाई गई।

बस स्टाफ ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि आग लगने के दौरान सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया था और उन्होंने बस के अंदर जाकर एक बार जांच भी की थी।

रिपोर्ट : अमित कुमार

