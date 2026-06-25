सिया 6 महीने में बाहर होगी क्योंकि… राजा रघुवंशी के भाई ने कहा- केतन की कहानी एक जैसी
केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने सिया और उसके प्रेमी चेतन को अरेस्ट कर लिया है। केतन हत्याकांड ने एक बार फिर राजा रघुवंशी मर्डर की याद दिला दी। राजा के भाई विपिन का कहना है कि सिया भी 6 महीने में बाहर होगी।
केतन अग्रवाल के मर्डर में सिया गोयल 6 महीने के भीतर जेल से बाहर होगी... यह दावा राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने किया है। विपिन रघुवंशी ने कहा कि उनके भाई राजा और केतन अग्रवाल की कहानी एक जैसी है। सोनम ने राजा को मारने के लिए शिलॉन्ग चुना और सिया ने पुणे। सिया ने सगाई के बाद ही केतन की हत्या कर दी, वहीं सोनम ने शादी के बाद राजा का मर्डर किया था।
राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने एक चैनल से बातचीत में दावा किया कि सिया 6 महीने में बाहर आ जाएगी। जिस तरह सोनम ने मर्डर किया था, उसे उम्रकैद या फांसी की सजा नहीं हुई... आज जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस तरह के लोगों के मन में डर खत्म हो रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि वे जल्दी बाहर आ जाएंगे। विपिन आगे आरोप लगाते हैं कि जिस तरह सोनम को उसके घरवालों ने जेल से बाहर निकलवाया। सिया भी इसी तरह जेल से बाहर आ जाएगी।
जैसे मेरे माता-पिता रो रहे, केतन के घर वाले भी...
विपिन ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सिया के मन में डर खत्म हो चुका था... उसके दिमाग में यह है कि वह भी बाहर आ जाएगी। जिस तरह आज सोनम बाहर है और मेरे माता-पिता रो रहे हैं। उसी तरह केतन अग्रवाल के माता-पिता भी रो रहे होंगे। लेकिन... सिया को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो जानती है कि वो जल्दी बाहर आ जाएगी।
सिया और चेतन के बीच 2004 बार फोन पर बात
पुलिस के द्वारा बताया गया कि सिया और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी पिछले 6 महीने से लगातार संपर्क में थे और दोनों के बीच 2004 बार फोन पर संपर्क हुआ। दोनों ने कुल 238 घंटे बातचीत की थी।
केतन के साथ क्या हुआ था
केतन अग्रवाल के मर्डर वाली घटना 18 जून की है। इस अपराध में सिया गोयल का प्रेमी चेतन भी शामिल था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल का जन्मदिन मनाने लोहागढ़ ट्रेकिंग पर गए थे। दोनों की शादी नवंबर में होने वाली थी। परिवारों ने शादी के लिए राजस्थान में एक महल को 17 करोड़ रुपये में बुक किया था। सिया ने पहले बताया कि तस्वीर खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया। हालांकि बाद में केतन के पिता को संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जब सिया का मोबाइल खंगाला को पता चला कि वह चेतन बाबूलाल चौधरी से प्रेम करती थी और केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। सिया घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ ले गई, जहां चेतन के साथ मिलकर साजिश को अंजाम दिया।
केतन और राजा रघुवंशी हत्याकांड की कहानी एक जैसी
केतन हत्याकांड और मध्यप्रदेश के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की कहानी लगभग एक जैसी है। राजा रघुवंशी को हनीमून के दौरान उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मरवा दिया था। सोनम रघुवंशी का भी लव एंगल सामने आया था। सोनम को राज कुशवाहा के प्रेम था और वह राजा को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए दोनों ने राजा को हनीमून पर ही रास्ते से हटाने की साजिश रची।
राजा रघुवंशी मर्डर
सोनम और राजा की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। नवविवाहित जोड़ा 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ था। हनीमून के दौरान 23 मई को लापता हुए राजा रघुवंशी का शव दो जून को ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र (चेरापूंजी) में एक झरने के पास गहरी खाई में मिला था। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से नौ जून 2025 को गिरफ्तार किया गया। वह जमानत मिलने से पहले, 10 महीने से अधिक समय तक शिलांग के जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद रही।
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