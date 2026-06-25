Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिया 6 महीने में बाहर होगी क्योंकि… राजा रघुवंशी के भाई ने कहा- केतन की कहानी एक जैसी

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
Follow us on Google News
share

केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने सिया और उसके प्रेमी चेतन को अरेस्ट कर लिया है। केतन हत्याकांड ने एक बार फिर राजा रघुवंशी मर्डर की याद दिला दी। राजा के भाई विपिन का कहना है कि सिया भी 6 महीने में बाहर होगी।

सिया 6 महीने में बाहर होगी क्योंकि… राजा रघुवंशी के भाई ने कहा- केतन की कहानी एक जैसी

केतन अग्रवाल के मर्डर में सिया गोयल 6 महीने के भीतर जेल से बाहर होगी... यह दावा राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने किया है। विपिन रघुवंशी ने कहा कि उनके भाई राजा और केतन अग्रवाल की कहानी एक जैसी है। सोनम ने राजा को मारने के लिए शिलॉन्ग चुना और सिया ने पुणे। सिया ने सगाई के बाद ही केतन की हत्या कर दी, वहीं सोनम ने शादी के बाद राजा का मर्डर किया था।

राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने एक चैनल से बातचीत में दावा किया कि सिया 6 महीने में बाहर आ जाएगी। जिस तरह सोनम ने मर्डर किया था, उसे उम्रकैद या फांसी की सजा नहीं हुई... आज जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस तरह के लोगों के मन में डर खत्म हो रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि वे जल्दी बाहर आ जाएंगे। विपिन आगे आरोप लगाते हैं कि जिस तरह सोनम को उसके घरवालों ने जेल से बाहर निकलवाया। सिया भी इसी तरह जेल से बाहर आ जाएगी।

ये भी पढ़ें:सिया ने इस फिल्म से कॉपी किया मर्डर प्लान? 'हसीन दिलरुबा' के आंसू तक नहीं छलके

जैसे मेरे माता-पिता रो रहे, केतन के घर वाले भी...

विपिन ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सिया के मन में डर खत्म हो चुका था... उसके दिमाग में यह है कि वह भी बाहर आ जाएगी। जिस तरह आज सोनम बाहर है और मेरे माता-पिता रो रहे हैं। उसी तरह केतन अग्रवाल के माता-पिता भी रो रहे होंगे। लेकिन... सिया को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो जानती है कि वो जल्दी बाहर आ जाएगी।

सिया और चेतन के बीच 2004 बार फोन पर बात

पुलिस के द्वारा बताया गया कि सिया और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी पिछले 6 महीने से लगातार संपर्क में थे और दोनों के बीच 2004 बार फोन पर संपर्क हुआ। दोनों ने कुल 238 घंटे बातचीत की थी।

ये भी पढ़ें:केतन अग्रवाल की हत्या में राजा रघुवंशी की मां ने क्यों सोनम को भी कारण बताया

केतन के साथ क्या हुआ था

केतन अग्रवाल के मर्डर वाली घटना 18 जून की है। इस अपराध में सिया गोयल का प्रेमी चेतन भी शामिल था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल का जन्मदिन मनाने लोहागढ़ ट्रेकिंग पर गए थे। दोनों की शादी नवंबर में होने वाली थी। परिवारों ने शादी के लिए राजस्थान में एक महल को 17 करोड़ रुपये में बुक किया था। सिया ने पहले बताया कि तस्वीर खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया। हालांकि बाद में केतन के पिता को संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जब सिया का मोबाइल खंगाला को पता चला कि वह चेतन बाबूलाल चौधरी से प्रेम करती थी और केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। सिया घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ ले गई, जहां चेतन के साथ मिलकर साजिश को अंजाम दिया।

केतन और राजा रघुवंशी हत्याकांड की कहानी एक जैसी

केतन हत्याकांड और मध्यप्रदेश के इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की कहानी लगभग एक जैसी है। राजा रघुवंशी को हनीमून के दौरान उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मरवा दिया था। सोनम रघुवंशी का भी लव एंगल सामने आया था। सोनम को राज कुशवाहा के प्रेम था और वह राजा को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए दोनों ने राजा को हनीमून पर ही रास्ते से हटाने की साजिश रची।

ये भी पढ़ें:शादी तोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ भागी क्यों नहीं सिया गोयल, चेतन ने कबूला सारा सच

राजा रघुवंशी मर्डर

सोनम और राजा की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। नवविवाहित जोड़ा 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ था। हनीमून के दौरान 23 मई को लापता हुए राजा रघुवंशी का शव दो जून को ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र (चेरापूंजी) में एक झरने के पास गहरी खाई में मिला था। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से नौ जून 2025 को गिरफ्तार किया गया। वह जमानत मिलने से पहले, 10 महीने से अधिक समय तक शिलांग के जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद रही।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Siya Ketan Murder Case sonam raja Raghuvanshi Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।