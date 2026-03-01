'शक्ल नहीं तो क्या, सरकारी नौकरी तो है...' डायलॉग पर कॉन्स्टेबल को रील बनाना पड़ा भारी, नोटिस जारी

'शक्ल नहीं तो क्या, सरकारी नौकरी तो है...' डायलॉग पर कॉन्स्टेबल को रील बनाना पड़ा भारी, नोटिस जारी
सभी कॉन्स्टेबल एक ट्रेंडिग ऑडियो पर एक्टिंग कर रहे थे जिसमें वे लिप सिंक करते हुए डायलॉग को कॉपी कर कहते हैं 'शक्ल अच्छी नहीं तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी तो है, पैसा नहीं तो मंथली आती है, कपड़े नहीं तो वर्दी तो है।'
मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे 6 कॉन्स्टेबल को रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना भारी पड़ गया। वीडियो में वे एक डायलॉग बोलते हुए नजर आए जिसपर विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बताया जा रहा है कि 25 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 3 बजकर मिनट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बने 'मटियामेट ग्रुप' यह रील पोस्ट हुई थी जिसके बाद तेजी से वायरल हुई। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग कमेंट किए और जब वीडियो की जानकारी पुलिस विभाग को पहुंची तो रील बनाने वाले सभी कॉन्स्टेबल पर सख्ती दिखाई गई। पुलिस विभाग का कहना है कि वायरल रील में सभी कॉन्स्टेबल की एक्टिंग और कहे गए शब्द पुलिसबल की इमेज के खिलाफ है।
दरअसल सभी कॉन्स्टेबल एक ट्रेंडिग ऑडियो पर एक्टिंग कर रहे थे जिसमें वे लिप सिंक करते हुए डायलॉग को कॉपी कर कहते हैं 'शक्ल अच्छी नहीं तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी तो है, पैसा नहीं तो मंथली आती है, कपड़े नहीं तो वर्दी तो है।'
सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे वर्दी का गलत इस्तेमाल बताया तो कई लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में बनाया गया वीडियो कहकर कॉन्स्टेबल को समर्थन दिया। आपको बता दें कि पुलिस गाइडलाइन के तहत वर्दी का इस्तेमाल सिर्फ आधिकारिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाते हैं। पुलिसकर्मियों को निर्देश हैं कि वर्दी में कोई भी रील या वीडियो न बनाए।
नोटिस में क्या कहा गया है?
सभी कॉन्स्टेबल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने जारी किया है। नोटिस में लिखा गया है कि आपकी वायरल रील के वजह से पुलिस विभाग की गरिमा पर असर पड़ा है। आपके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। मामले पर सभी कॉन्स्टेबल से तुरंत जवाब देने को कहा गया है।
