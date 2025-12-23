Hindustan Hindi News
मध्य प्रदेश न्यूज़sir in mp over 42 lakh voters at risk of deletion from voter list in special intensive revision
एमपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी; SIR के तहत हटाए जा सकते हैं 42.74 लाख से ज्यादा नाम

संक्षेप:

मध्य प्रदेश में SIR के पहले चरण के बाद 42.74 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का खतरा है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने यह जानकारी दी है।

Dec 23, 2025 09:21 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, भोपाल
मध्य प्रदेश में एसआईआर के तहत 42.74 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने की संभावना है। मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार झा के अनुसार, एमपी में एसआईआर अभियान के दौरान इन लोगों ने अनिवार्य फॉर्म जमा नहीं किए। जांच में सामने आया कि इनमें से 8.46 लाख वोटर दिवंगत हो चुके हैं। वहीं 31.51 लाख अपने पते पर नहीं मिले जबकि 2.77 लाख के नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज पाए गए हैं।

65,014 पोलिंग स्टेशनों पर SIR

बता दें कि चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में SIR की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा के नेतृत्व में सूबे के 55 जिलों, 230 विधानसभा क्षेत्रों और 65,014 पोलिंग स्टेशनों पर एसआईआर की पहले चरण की प्रक्रिया पूरी की गई है। प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। किसी भी गलत या मृत व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में नहीं रहे।

42.74 लाख ने नहीं जमा किए फार्म

मध्य प्रदेश के कुल 5.74 करोड़ वोटरों में से लगभग 5.31 करोड़ लोगों ने अपने फॉर्म जमा किए। 42.74 लाख वोटर ऐसे रहे जिन्होंने अनिवार्य फॉर्म जमा नहीं किए। आयोग ने इन नामों की गहराई से जांच की तो पाया कि इनमें से 8.46 लाख लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी मौत हो चुकी है। वहीं 31.51 लाख लोग या तो अपने दिए गए पते पर नहीं मिले या कहीं और शिफ्ट हो चुके थे। इसके अलावा, 2.77 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे।

जिनका नाम छूटा वे 22 जनवरी तक दर्ज करा सकेंगे नाम

चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अब हर वोटर का नाम केवल एक ही बूथ पर रहेगा। 23 दिसंबर को जारी की गई इस ड्राफ्ट लिस्ट के बाद निर्वाचन आयोग ने उन लोगों को भी एक मौका दिया है जिन्होंने किन्हीं कारणों से अपने एसआईआर फार्म नहीं जमा कर पाए हैं। आयोग का कहना है कि 22 जनवरी तक कोई भी योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दावे पेश कर सकता है।

MP SIR

इन अधिकारियों के सामने पेश कर सकते हैं दावा

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना किसी सूचना के किसी का भी वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा। यदि किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वह जिला मजिस्ट्रेट या सीधे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने अपील कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे आयोग का मकसद है कि वह एक पारदर्शी और समावेशी वोटर लिस्ट तैयार करे। आयोग की कोशिश है कि कोई भी योग्य भारतीय मतदाता वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने से वंचित ना हो।

