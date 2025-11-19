Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़sir in mp drunkards pelted stones at team 2 officers injured
एमपी में SIR से जुड़ी टीम पर शराबियों का पथराव, बीएलओ समेत 2 अधिकारी जख्मी

एमपी में SIR से जुड़ी टीम पर शराबियों का पथराव, बीएलओ समेत 2 अधिकारी जख्मी

संक्षेप: एमपी के रतलाम में वोटर लिस्ट की SIR में जुटी सरकारी अधिकारियों की टीम पर कथित रूप से शराब के नशे में धुत लोगों ने पथराव कर दिया। हमले में दो अफसर घायल हो गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Wed, 19 Nov 2025 09:35 PMKrishna Bihari Singh भाषा, रतलाम
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में वोटर लिस्ट के एसआईआर में जुटी सरकारी अधिकारियों की टीम पर कथित रूप से शराब के नशे में धुत तीन लोगों ने बुधवार को पथराव कर दिया। इस हमले में एक बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) समेत दो अफसर घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में हुए इस तात्कालिक विवाद का मतदाता सूची के एसआईआर के काम से कोई भी संबंध नहीं है।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि रावटी थाना क्षेत्र में मतदाता सूची के एसआईआर में जुटे सरकारी दल पर तीन लोगों ने पथराव किया। आरोपियों ने काफी शराब पी रखी थी। आरोपियों ने सड़क पर ठीक से चलने की बात को लेकर टीम से विवाद किया। इस पर एक अधिकारी ने अपने मोबाइल फोन से आरोपियों का वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्होंने आग-बबूला होकर पत्थर मारने शुरू कर दिए।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पथराव में नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत और बीएलओ विक्रम सिंह राठौड़ घायल हो गए हैं। रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में हुए इस विवाद का मतदाता सूची के SIR के काम से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने पथराव में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पथराव में घायल नायब तहसीलदार और बीएलओ को पहले रावटी के एक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां से उनको रतलाम के डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल भेज दिया गया।

इस घटना के बाद जिलाधिकारी मिशा सिंह रतलाम के अस्पताल पहुंचीं और घायल अफसरों का हाल-चाल जाना। डीएम ने साफ कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रावटी थाना प्रभारी सुरेंद्र गडरिया ने बताया कि घटना को लेकर संबद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि घटना की विस्तृत जांच जारी है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
