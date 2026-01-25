Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़सिंगरौलीTragic accident in Madhya Pradesh Singrauli Three people, including two girl died in a mudslide
सिंगरौली में दर्दनाक हादसा, मिट्टी धंसने से दो बच्चियों समेत तीन की मौत; दो महिलाएं भी घायल

सिंगरौली में दर्दनाक हादसा, मिट्टी धंसने से दो बच्चियों समेत तीन की मौत; दो महिलाएं भी घायल

संक्षेप:

देवसर एसडीओपी गायत्री शर्मा ने बताया कि छुही खदान धसने से प्रीति सिंह पिता मान सिंह उम्र 10 वर्ष , बसंती उम्र 16 वर्ष और फूलमती यादव उम्र 50 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि घायलों में कौसल्या सिंह उम्र 50 वर्ष और सकमुनि सिंह उम्र 45 वर्ष महिलाएं शामिल है।

Jan 25, 2026 04:25 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया है, यहां मिट्टी की खदान धसने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई है। मरने वालों में एक महिला और दो बच्चियां शामिल है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया, घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हादसा उस वक्त हुआ जब ये लोग मिट्टी लाने के लिए मिट्टी की खदान में थे, जहां मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी धस गई और उसी में ये लोग दब गए। जैसे ही इसकी जानकारी गांव के अन्य लोगों को हुई, तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को रेस्क्यू कर खदान से बाहर निकाला, जिनमें एक महिला और दो बच्चियां की मौत हो गई है जबकि 2 महिलाएं घायल हो गई है, जिन्हें ईलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है।

मिट्टी निकालने के दौरान हादस

यह दर्दनाक हादसा सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र के कुदवार चौकी इलाके में हुआ है। खदान में दबे लोग परसोहर और हर्हा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सफेद मिट्टी जिसे इलाके में छूही कहा जाता उसे निकालने के दौरान यह हादसा हो गया।

ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश में भी होगी बारिश; दो दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अलर्ट
ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश में अब ड्रग माफियाओं की खैर नहीं! 3 साल का एक्शन प्लान तैयार
ये भी पढ़ें:इंदौर: MPPSC के खिलाफ अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन, ये हैं मांगें

10 और 16 साल की बच्ची

देवसर एसडीओपी गायत्री शर्मा ने बताया कि छुही खदान धसने से प्रीति सिंह पिता मान सिंह उम्र 10 वर्ष , बसंती उम्र 16 वर्ष और फूलमती यादव उम्र 50 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि घायलों में कौसल्या सिंह उम्र 50 वर्ष और सकमुनि सिंह उम्र 45 वर्ष महिलाएं शामिल है।

सिंगरौली से सादाब सिद्दीकी

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Madhya Pradesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।