MP: सिंगरौली में 15 करोड़ की बैंक लूट में पुलिस को कामयाबी, बिहार से 2 आरोपी दबोचे

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढन इलाके में शुक्रवार दोपहर हथियारों के बल पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 करोड़ रुपये की बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया। पांच नकाबपोश बदमाशों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर करीब 10 किलो सोना और 35 लाख रुपये कैश लूट लिया।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के एक सरकारी बैंक में हुई 15 करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी संदिग्धों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को सिंगरौली जिले के बैढ़न इलाके में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक ब्रांच से पांच नकाबपोश हथियारबंद बदमाश 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का सोना और कैश लूटकर फरार हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, बदमाश करीब 10 किलोग्राम सोना और लगभग 35 लाख रुपये कैश लूटकर ले गए थे। लूटे के गए माल की कुल कीमत लगभग 15.35 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस घटना से सिंगरौली में दहशत फैल गई।

कई राज्यों में भेजी गईं पुलिस टीमें सिंगरौली के एसपी मनीष खत्री ने बताया कि बाकी आरोपियों का पता लगाने के लिए कई राज्यों में पुलिस की टीमें भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि हमें अब तक शुरुआती सफलता मिली है। अलग-अलग राज्यों में पुलिस टीमें भेजी गई हैं; जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी, हम आगे का अपडेट देंगे।

पुलिस ने इस मामले की जांच करने और संदिग्धों का पता लगाने को रीवा जोन के स्पेशल डायरेक्टर जनरल अनिल कुमार और आईजी गौरव राजपूत के निर्देश पर 10 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि बिहार रेलवे पुलिस की मदद से एक आरोपी को पकड़ा गया है, जबकि बिहार से ही एक अन्य संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया।

मंत्री ने अफसरों को दिए गिरफ्तारी में तेजी लाने के निर्देश मध्य प्रदेश की मंत्री संपतिया उइके ने शनिवार सुबह जिला मुख्यालय का दौरा किया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्हें सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में और तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा, "मैं शहर में पैदा हुई एक गंभीर स्थिति पर त्वरित और संवेदनशील प्रतिक्रिया देने के लिए पुलिस अधिकारियों का आभार व्यक्त करती हूं। यह शहर चार राज्यों—मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार—की सीमा पर स्थित है। पुलिस ने कैमरा फुटेज का इस्तेमाल करके 24 घंटे के भीतर ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया। हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं।"