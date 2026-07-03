राहुल बनकर पहुंचा, मोहम्मद निकला; गायिका ने लगाए रेप और बंधक बनाने के आरोप; क्या बोली पुलिस
मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की एक युवती ने खुद को हिंदू बताने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने, बंधक बनाकर रखने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की एक युवती ने खुद को हिंदू बताने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने, बंधक बनाकर रखने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने पहले अपना नाम राहुल बताकर दोस्ती की और बाद में उसकी असली पहचान मोहम्मद राहुल पुत्र अब्दुल शेख के रूप में सामने आई।
राहुल नाम बताकर की थी दोस्ती
बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर के अनुसार पीड़िता विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में गायन करती है। फरवरी 2024 में वह एक कार्यक्रम के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी गई थी, जहां उसने दो साल के लिए पीजी में कमरा लेकर रहना शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। आरोपी ने खुद को राहुल बताते हुए उससे दोस्ती की।
पीड़िता का आरोप है कि अगस्त 2024 में आरोपी उसे बातचीत के बहाने अपने कमरे पर ले गया, जहां शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर आरोपी ने उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए खुद को उसका पति बताया। बाद में युवती को पता चला कि आरोपी मुस्लिम है और उसका वास्तविक नाम मोहम्मद राहुल है। साथ ही उसे यह भी जानकारी मिली कि आरोपी के अन्य युवतियों से भी संबंध हैं।
कई दिनों तक बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप
शिकायत के अनुसार जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ मारपीट करता रहा। अक्टूबर 2025 में मौका मिलते ही वह वहां से निकलकर दिल्ली में रहने वाली अपनी सहेली के पास पहुंच गई। वहीं उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद इसी वर्ष मार्च में वह इंदौर स्थित अपनी मां के पास रहने आ गई।
रेप का भई आरोप
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसका पता निकाल लिया और मिलने के बहाने इंदौर पहुंच गया। यहां भी उसने उसके साथ मारपीट की और जबरन संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
क्या बोली पुलिस
थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उसके दस्तावेजों और पहचान की जांच कर रही है। आरोपी स्वयं को डिजाइनर बता रहा है। मामले में पीड़िता के आरोपों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।
रिपोर्ट - हेमंत
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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