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राहुल बनकर पहुंचा, मोहम्मद निकला; गायिका ने लगाए रेप और बंधक बनाने के आरोप; क्या बोली पुलिस

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की एक युवती ने खुद को हिंदू बताने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने, बंधक बनाकर रखने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

राहुल बनकर पहुंचा, मोहम्मद निकला; गायिका ने लगाए रेप और बंधक बनाने के आरोप; क्या बोली पुलिस

मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की एक युवती ने खुद को हिंदू बताने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने, बंधक बनाकर रखने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने पहले अपना नाम राहुल बताकर दोस्ती की और बाद में उसकी असली पहचान मोहम्मद राहुल पुत्र अब्दुल शेख के रूप में सामने आई।

राहुल नाम बताकर की थी दोस्ती

बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर के अनुसार पीड़िता विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में गायन करती है। फरवरी 2024 में वह एक कार्यक्रम के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी गई थी, जहां उसने दो साल के लिए पीजी में कमरा लेकर रहना शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। आरोपी ने खुद को राहुल बताते हुए उससे दोस्ती की।

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पीड़िता का आरोप है कि अगस्त 2024 में आरोपी उसे बातचीत के बहाने अपने कमरे पर ले गया, जहां शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर आरोपी ने उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए खुद को उसका पति बताया। बाद में युवती को पता चला कि आरोपी मुस्लिम है और उसका वास्तविक नाम मोहम्मद राहुल है। साथ ही उसे यह भी जानकारी मिली कि आरोपी के अन्य युवतियों से भी संबंध हैं।

कई दिनों तक बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप

शिकायत के अनुसार जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ मारपीट करता रहा। अक्टूबर 2025 में मौका मिलते ही वह वहां से निकलकर दिल्ली में रहने वाली अपनी सहेली के पास पहुंच गई। वहीं उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद इसी वर्ष मार्च में वह इंदौर स्थित अपनी मां के पास रहने आ गई।

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रेप का भई आरोप

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसका पता निकाल लिया और मिलने के बहाने इंदौर पहुंच गया। यहां भी उसने उसके साथ मारपीट की और जबरन संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

क्या बोली पुलिस

थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उसके दस्तावेजों और पहचान की जांच कर रही है। आरोपी स्वयं को डिजाइनर बता रहा है। मामले में पीड़िता के आरोपों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।

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रिपोर्ट - हेमंत

Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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