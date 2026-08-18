एमपी में हाईवे निर्माण के दौरान कहां मिला 'खजाना'? जमीन खोदने जुट गए लोग
एमपी के मुरैना में ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण कार्य के दौरान चांदी के सिक्के मिलने से इलाके में हलचल मच गई। सिक्के मिलने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और खुदाई शुरू कर दी।
मध्य प्रदेश के मुरैना के डोंगरपुर लोधा गांव में ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण के दौरान खुदाई में ब्रिटिशकालीन चांदी के पुराने सिक्के मिले जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। यह सूचना जिसने भी सुनी कुदाल और फावड़े के साथ मौके पर पहुंच गया। इस तरह ग्रामीण खजाने की तलाश में जुट गए। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुरातत्व विभाग और प्रशासन जांच कर कुल सिक्कों की संख्या और उनके वास्तविक ऐतिहासिक महत्व का पता लगा रहे हैं।
चांदी के सिक्के मिलने सूचना पर खुदाई करने जुटी भीड़
बताया जाता है कि डोंगरपुर लोधा गांव के पास ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय गांव के लोगों और जेसीबी संचालक को चांदी के सिक्के मिले। इसके बाद गांव में खबर तेजी से फैल गई कि जमीन के नीचे प्राचीन खजाना दबा है। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जाम गई और लोग खजाने की तलाश में खुदाई में जुट गए। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिक्कों को सुरक्षित रखने की कार्रवाई शुरू की।
सिक्कों में 91 फीसदी चांदी संभव
बरामद सिक्कों में मिले एक सिक्के पर अंग्रेजी में 'GEORGE V KING EMPEROR' और वर्ष 1913 अंकित है। सिक्के के दूसरे हिस्से पर 'ONE RUPEE INDIA' लिखा हुआ है। पुरातत्व विभाग के जिला अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि खजाने के एक सिक्के का वजन करीब 11.6 ग्राम है। इन सिक्कों में लगभग 91 फीसदी चांदी हो सकती है।
जॉर्ज पंचम के शासनकाल के सिक्के
ये सिक्के ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के शासनकाल के दौरान के 1911 से 1936 के बीच जारी किए गए थे। तब सिक्कों पर तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट का चित्र होता था। इन सिक्कों का वजन करीब 11.66 ग्राम और व्यास 30.5 मिलीमीटर होता था। इनकी ढलाई मुंबई और कोलकाता की टकसालों में होती थी।
पुरातत्व विभाग के हवाले किए जाएंगे सिक्के
साल 1913 का एक रुपये का सिक्का ऐतिहासिक लिहाज से खास माना जा रहा है। सिक्के के एक हिस्से पर जॉर्ज पंचम का नाम और दूसरी तरफ सजावटी फूलों की माला बनी है। एडीएम अश्वनी रावत के अनुसार, थाना माता बसैया पुलिस से सिक्कों को जुटाकर सुरक्षित रखा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद इन्हें पुरातत्व विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि खुदाई के दौरान कुल कितने सिक्के बरामद हुए हैं।
हो रही छानबीन
पुराने सिक्कों का बाजार मूल्य उनकी स्थिति, टकसाल का निशान, दुर्लभता, प्रामाणिकता और मांग जैसे कई पहलुओं की जांच के बाद आकलन किया जाता है। जॉर्ज पंचम के दौर का 1911 का 'पिग रुपया' पुराने भारतीय सिक्कों में खासा चर्चित और दुर्लभ माना जाता है। हाईवे निर्माण में करीब एक सदी पुराने ब्रिटिशकालीन सिक्कों के मिलने से डोंगरपुर लोधा गांव चर्चा में है। जांच की जा रही है कि सिक्के किस स्थान और किस परिस्थितियों में जमीन के अंदर मिले?
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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