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एमपी में हाईवे निर्माण के दौरान कहां मिला 'खजाना'? जमीन खोदने जुट गए लोग

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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एमपी के मुरैना में ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण कार्य के दौरान चांदी के सिक्के मिलने से इलाके में हलचल मच गई। सिक्के मिलने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और खुदाई शुरू कर दी।

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मुरैना में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान चांदी के सिक्के मिले जिससे इलाके में कौतूहल फैल गया।

मध्य प्रदेश के मुरैना के डोंगरपुर लोधा गांव में ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण के दौरान खुदाई में ब्रिटिशकालीन चांदी के पुराने सिक्के मिले जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। यह सूचना जिसने भी सुनी कुदाल और फावड़े के साथ मौके पर पहुंच गया। इस तरह ग्रामीण खजाने की तलाश में जुट गए। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुरातत्व विभाग और प्रशासन जांच कर कुल सिक्कों की संख्या और उनके वास्तविक ऐतिहासिक महत्व का पता लगा रहे हैं।

चांदी के सिक्के मिलने सूचना पर खुदाई करने जुटी भीड़

बताया जाता है कि डोंगरपुर लोधा गांव के पास ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय गांव के लोगों और जेसीबी संचालक को चांदी के सिक्के मिले। इसके बाद गांव में खबर तेजी से फैल गई कि जमीन के नीचे प्राचीन खजाना दबा है। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जाम गई और लोग खजाने की तलाश में खुदाई में जुट गए। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिक्कों को सुरक्षित रखने की कार्रवाई शुरू की।

सिक्कों में 91 फीसदी चांदी संभव

बरामद सिक्कों में मिले एक सिक्के पर अंग्रेजी में 'GEORGE V KING EMPEROR' और वर्ष 1913 अंकित है। सिक्के के दूसरे हिस्से पर 'ONE RUPEE INDIA' लिखा हुआ है। पुरातत्व विभाग के जिला अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि खजाने के एक सिक्के का वजन करीब 11.6 ग्राम है। इन सिक्कों में लगभग 91 फीसदी चांदी हो सकती है।

जॉर्ज पंचम के शासनकाल के सिक्के

ये सिक्के ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के शासनकाल के दौरान के 1911 से 1936 के बीच जारी किए गए थे। तब सिक्कों पर तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट का चित्र होता था। इन सिक्कों का वजन करीब 11.66 ग्राम और व्यास 30.5 मिलीमीटर होता था। इनकी ढलाई मुंबई और कोलकाता की टकसालों में होती थी।

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पुरातत्व विभाग के हवाले किए जाएंगे सिक्के

साल 1913 का एक रुपये का सिक्का ऐतिहासिक लिहाज से खास माना जा रहा है। सिक्के के एक हिस्से पर जॉर्ज पंचम का नाम और दूसरी तरफ सजावटी फूलों की माला बनी है। एडीएम अश्वनी रावत के अनुसार, थाना माता बसैया पुलिस से सिक्कों को जुटाकर सुरक्षित रखा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद इन्हें पुरातत्व विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पुलिस की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि खुदाई के दौरान कुल कितने सिक्के बरामद हुए हैं।

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हो रही छानबीन

पुराने सिक्कों का बाजार मूल्य उनकी स्थिति, टकसाल का निशान, दुर्लभता, प्रामाणिकता और मांग जैसे कई पहलुओं की जांच के बाद आकलन किया जाता है। जॉर्ज पंचम के दौर का 1911 का 'पिग रुपया' पुराने भारतीय सिक्कों में खासा चर्चित और दुर्लभ माना जाता है। हाईवे निर्माण में करीब एक सदी पुराने ब्रिटिशकालीन सिक्कों के मिलने से डोंगरपुर लोधा गांव चर्चा में है। जांच की जा रही है कि सिक्के किस स्थान और किस परिस्थितियों में जमीन के अंदर मिले?

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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