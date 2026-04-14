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सीधी में अंबेडकर जयंती की रैली में जमकर कटा बवाल, थाने में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों से मारपीट

Apr 14, 2026 08:13 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, सीधी
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मध्य प्रदेश के सीधी में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर जश्न का माहौल अचानक हिंसा में बदल गया। मामला इतना बड़ा कि उपद्रव करने वालों ने थाना परिसर में मारपीट और तोड़फोड़ भी की।

सीधी में अंबेडकर जयंती की रैली में जमकर कटा बवाल, थाने में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों से मारपीट

मध्य प्रदेश के सीधी में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर जश्न का माहौल अचानक हिंसा में बदल गया। मामला इतना बड़ा कि उपद्रव करने वालों ने थाना परिसर में मारपीट और तोड़फोड़ भी की। यह पूरा घटनाक्रम रैली शुरू होने के साथ ही विवाद में बदल गया। बताया जा रहा है कि अंबेडकर जयंती पर रैली निकाली जानी थी, इसी बीच किसी ने बोलेरो रास्ते में खड़ी दी और अपना काम करने लगा। इस बात पर गुस्साए भीम आर्मी से जुड़े 50 से ज्यादा लोग अमिलिया में चालक मनी शुक्ला के घर पहुंचे, और पहले बोलेरो वाहन में तोड़फोड़ की। इसके बाद हमलावर घर में घुस गए और परिवार के कई लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की।

थाना परिसर में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों से मारपीट

इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया, गुस्साए लोगों ने भीम आर्मी से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं को घेरकर उनकी पिटाई कर दी। धीरे-धीरे दोनों पक्षों के विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया, इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई और तनाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। यह पूरा मामला यहीं नहीं थमा, बताया यह भी जा रहा है कि इसके बाद भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। थाना परिसर में तोड़फोड़ की। बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया और पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई।

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14 लोग घायल हुए, 8 का इलाज जारी

इस घटना में दोनों पक्षों से कुल 14 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 8 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 6 घायलों का उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर विकास मिश्रा सहित, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्षेत्र में फ्लैग मार्च एवं विभिन्न वर्गों को समझाइश देकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

थाने में की तोड़फोड़लाठी लेकर दौड़ता पुलिसकर्मीभीड़

हालात काबू में, दर्ज हो गई एफआईआर

वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। इस मामले में मारपीट, बलवा एवं शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कलेक्टर ने जिले के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

रिपोर्ट: सादाब सिद्दीकी

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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