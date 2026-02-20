भाई-बहन ने मां के शव के साथ बिताए 5 दिन, बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई; बेटे ने किया विरोध
मौके पर मौजूद पड़ोसी अभिनंदन जैन ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि बुजुर्ग उर्मिला अपने बेटे अखंड और बेटी रितु के साथ घर में रहती थी। हमें इस घटना का पता उसे वक्त चला जब दूध वाला घर में दूध देने आया तो उसे बदबू आई।
मध्य प्रदेश में ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पर एक भाई-बहन की जोड़ी ने अपनी मृत मां के शव के साथ करीब 4 से 5 दिन गुजार दिए। इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब शव के सड़ जाने की वजह से घर के अंदर से भयानक बदबू आने लगी, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना देकर बुलाया और उन्होंने अंदर जाकर देखा। जहां पर दोनों भाई-बहन अपनी मां के शव के साथ नजर आए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस दौरान बेटे ने विरोध भी किया।
रिटायर्ड क्लर्क थी मृतक महिला
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महिला की पहचान उर्मिला भदौरिया के रूप में हुई है, जो कि 70 साल की थीं और रिटायर्ड क्लर्क थीं। वह अपने बेटे अखंड प्रताप सिंह भदौरिया और बेटी रितु भदौरिया के साथ दही मंडी स्थित मदन मोहन मार्केट में बने अपने घर में रहती थीं।
दूधवाले को बदबू आई तो पड़ोसियों को बताया
शुक्रवार की सुबह जब दूधवाला घर पर दूध देने आया तो उसने घर के अंदर से आ रही भयानक बदबू को नोटिस किया, जिसके बाद उसने इस बारे में आसपास रहने वाले लोगों को बताया। जानकारी मिलते ही पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने तत्काल पुलिस को खबर कर दी। उधर सूचना मिलते ही पुलिस बल भी तुरंत मौके पर पहुंच गया। जहां उसने बुजुर्ग उर्मिला भदौरिया का शव पड़ा हुआ पाया, जो कि बुरी तरह सड़ चुका था और उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। इसके बावजूद बेटा और बेटी शव के आसपास ही रह रहे थे।
पड़ोसी बोले- दोनों बच्चें हैं मानसिक रूप से बीमार
पुलिस ने बताया कि मृतक उर्मिला भदौरिया ग्वालियर के गोरखी स्कूल में क्लर्क के पद पर नौकरी करती थीं और वहीं से रिटायर हुई थीं। उनके पति सुरेंद्र भदौरिया का देहांत 20 साल पहले ही हो चुका है। इस परिवार को जानने वाले लोगों ने बताया कि महिला के दो बच्चे हैं और दोनों ही मानसिक रूप से कमजोर हैं। इनमें से अखंड ने बीटेक की पढ़ाई की है वहीं बेटी रितु भी शिक्षित है।
बेटे ने शव को हटाने का किया विरोध
मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जब महिला के शव को हटाते हुए पीएम के लिए भेजने की कोशिश की, तो उसका बेटा अखंड पुलिस को ऐसा करने से रोकने लगा। जिसके बाद पुलिस ने अखंड को समझा-बुझाकर हटाया और बुजुर्ग महिला के शव को घर से निकालकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा।
मौके पर मौजूद पड़ोसी अभिनंदन जैन ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि बुजुर्ग उर्मिला अपने बेटे अखंड और बेटी रितु के साथ घर में रहती थी। हमें इस घटना का पता उसे वक्त चला जब दूध वाला घर में दूध देने आया तो उसे बदबू आई। उसने इस बात की जानकारी मुझे और अन्य पड़ोसियों को दी। बेटा-बेटी दोनों ही मानसिक रूप से कमजोर है।
उधर घटना को लेकर कोतवाली थाने के ASI एच.नायक ने कहा कि दही मंडी स्थित घर से बुजुर्ग महिला का शव मिला है, महिला की मौत कैसे हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पड़ोसियों ने बदबू आने पर मामले की सूचना पुलिस को दी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हो पाएगा कि बुजुर्ग की मौत कैसे हुई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।