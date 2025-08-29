श्रद्धा तिवारी प्रेमी के लिए घर से भागी और शादी उससे कर ली जिसका नाम भी नहीं पता था

7 दिनों तक लापता रही इंदौर की श्रद्धा तिवारी सामने आ गई है। वह शादी करके इंदौर लौटी है। हैरानी की बात यह है कि जिस लड़के से उसने शादी कर ली है, उसके लिए वह घर से नहीं भागी थी। प्रेमी के साथ नहीं आने पर उसने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसका नाम भी नहीं जानती थी।

7 दिनों तक लापता रही इंदौर की श्रद्धा तिवारी सामने आ गई है। वह शादी करके इंदौर लौटी है। हैरानी की बात यह है कि जिस लड़के से उसने शादी कर ली है, उसके लिए वह घर से नहीं भागी थी। प्रेमी के साथ नहीं आने पर उसने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसका कुछ देर पहले तक वह नाम भी नहीं जानती थी। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने स्वेच्छा से शादी की बात कही है।

इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र से गुम हुई श्रद्धा तिवारी गुजराती कॉलेज की स्टूडेंट है। एक सप्ताह पहले (22 अगस्त) वह अचानक घर से गायब हो गई। वह आखिरी बार लोटस चौराहे पर एक सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल पाया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें उसकी खोज में जुटी थी।

जांच के दौरान पुलिस ने श्रद्धा तिवारी की बहन से पूछताछ की तो सार्थक नाम के एक लड़के से उसके प्रेम संबंध की बात सामने आई। पता चला कि सार्थक से रिश्ता रखना परिवार को मंजूर नहीं था। इस वजह से वह घर छोड़कर चली गई। सार्थक से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि अब कुछ दिनों से उसने बातचीत बंद कर दी थी।

सब इंस्पेक्टर कमल रघुवंशी ने बताया कि घर से भागने के बाद श्रद्धा रेलवे स्टेशन गई। वहां उसने सार्थक को बुलाया था, लेकिन वह पहुंचा नहीं। इसके बाद वह अकेले ही ट्रेन से रतलाम जा रही थी तो उसकी मुलाकात करणदीप नाम के एक लड़के से हो गई, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। वह उसके कॉलेज में कई बार बिजली की मरम्मत के लिए आता था। श्रद्धा तिवारी ने कहा कि दोनों ने एक दूसरे को पहले भी देखा था लेकिन कोई बातचीत या दोस्ती नहीं थी। लेकिन ट्रेन में मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपनाने का फैसला कर लिया। महेश्वर जाकर दोनों ने रविवार को मंदिर में शादी कर ली।