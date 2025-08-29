shraddha tiwari fled for lover but married to other श्रद्धा तिवारी प्रेमी के लिए घर से भागी और शादी उससे कर ली जिसका नाम भी नहीं पता था, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़shraddha tiwari fled for lover but married to other

श्रद्धा तिवारी प्रेमी के लिए घर से भागी और शादी उससे कर ली जिसका नाम भी नहीं पता था

7 दिनों तक लापता रही इंदौर की श्रद्धा तिवारी सामने आ गई है। वह शादी करके इंदौर लौटी है। हैरानी की बात यह है कि जिस लड़के से उसने शादी कर ली है, उसके लिए वह घर से नहीं भागी थी। प्रेमी के साथ नहीं आने पर उसने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसका नाम भी नहीं जानती थी।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरFri, 29 Aug 2025 01:29 PM
share Share
Follow Us on
श्रद्धा तिवारी प्रेमी के लिए घर से भागी और शादी उससे कर ली जिसका नाम भी नहीं पता था

7 दिनों तक लापता रही इंदौर की श्रद्धा तिवारी सामने आ गई है। वह शादी करके इंदौर लौटी है। हैरानी की बात यह है कि जिस लड़के से उसने शादी कर ली है, उसके लिए वह घर से नहीं भागी थी। प्रेमी के साथ नहीं आने पर उसने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसका कुछ देर पहले तक वह नाम भी नहीं जानती थी। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने स्वेच्छा से शादी की बात कही है।

इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र से गुम हुई श्रद्धा तिवारी गुजराती कॉलेज की स्टूडेंट है। एक सप्ताह पहले (22 अगस्त) वह अचानक घर से गायब हो गई। वह आखिरी बार लोटस चौराहे पर एक सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल पाया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें उसकी खोज में जुटी थी।

जांच के दौरान पुलिस ने श्रद्धा तिवारी की बहन से पूछताछ की तो सार्थक नाम के एक लड़के से उसके प्रेम संबंध की बात सामने आई। पता चला कि सार्थक से रिश्ता रखना परिवार को मंजूर नहीं था। इस वजह से वह घर छोड़कर चली गई। सार्थक से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि अब कुछ दिनों से उसने बातचीत बंद कर दी थी।

सब इंस्पेक्टर कमल रघुवंशी ने बताया कि घर से भागने के बाद श्रद्धा रेलवे स्टेशन गई। वहां उसने सार्थक को बुलाया था, लेकिन वह पहुंचा नहीं। इसके बाद वह अकेले ही ट्रेन से रतलाम जा रही थी तो उसकी मुलाकात करणदीप नाम के एक लड़के से हो गई, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। वह उसके कॉलेज में कई बार बिजली की मरम्मत के लिए आता था। श्रद्धा तिवारी ने कहा कि दोनों ने एक दूसरे को पहले भी देखा था लेकिन कोई बातचीत या दोस्ती नहीं थी। लेकिन ट्रेन में मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपनाने का फैसला कर लिया। महेश्वर जाकर दोनों ने रविवार को मंदिर में शादी कर ली।

श्रद्धा बोली- करण ने मुझे मरने से बचाया

पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस मुलाकात से पहले श्रद्धा करणदीप का नाम भी नहीं जानती थी। मांग में सिंदूर के साथ पुलिस थाने पहुंची श्रद्धा ने मीडिया से बाचतीत में कहा, 'मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मुझ पर कोई दबाव नहीं था। मैं सार्थक से शादी करना चाहती थी। उसे रेलवे स्टेशन बुलाया था लेकिन वह नहीं आया। मैंने जान देने का फैसला कर लिया। लेकिन करणदीप ने मुझे बचा लिया और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैंने करणदीप से पूछा कि क्या वह मुझ से शादी करेंगे तो वह तैयार हो गए।' श्रद्धा ने कहा कि वह करणदीप के घर भी गई और उसके परिजनों ने उसे अपना लिया है।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|