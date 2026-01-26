MP : गुना के मंदिर से चोरी हुए स्कूल टीचर के जूते बरामद, पुलिस ने थाने बुलाकर सौंपे

संक्षेप: कहते हैं कि पुलिस जब कुछ ढूंढने की ठान ले तो उसे पाताल से भी खोज निकालती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के गुना से सामने आया है, जहां पुलिस ने पिछले महीने मंदिर से चोरी हुए एक स्कूल टीचर के जूते ढूंढकर सबको हैरान कर दिया है।

कहते हैं कि पुलिस जब कुछ ढूंढने की ठान ले तो उसे पाताल से भी खोज निकालती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के गुना से सामने आया है, जहां पुलिस ने पिछले महीने मंदिर से चोरी हुए एक स्कूल टीचर के जूते ढूंढकर सबको हैरान कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मध्य प्रदेश पुलिस ने गुना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमान टेकरी से पिछले दिनों चोरी हुए एक सरकारी टीचर के जूते बरामद कर रविवार को उन्हें सौंप दिया। इस चर्चित और अनूठे मामले में पुलिस का कहना है कि चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, वह हर मामले में 'शिद्दत' से कार्रवाई करती है।

4000 रुपये थी चोरी हुए जूतों की कीमत दरअसल, गुना शहर की विंध्याचल कॉलोनी में रहने वाले राजेश कुमार शर्मा नाम के स्कूल टीचर ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 30 दिसंबर की शाम वह हनुमान टेकरी मंदिर में दर्शन करने गए थे, जब वह दर्शन कर मंदिर से बाहर निकले तो उनके जूते गायब थे। उन्होंने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि 'तीसरी आंख' (सीसीटीवी कैमरे) होते हुए भी श्रद्धा के केंद्र हनुमान टेकरी पर इस तरह की घटनाएं समस्त दर्शनार्थियों की भावना को ठेस पहुंचाती हैं। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि वह उनके जूते ढूंढकर वापस दिलाए ताकि उनकी आस्था बनी रहे। उन्होंने जूते की कीमत लगभग 4000 रुपये बताई थी।

सीसीटीवी फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस

टीचर राजेश शर्मा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके जूतों की तलाश शुरू की और सीसीटीवी कैमरों के जरिये आरोपी का पता लगाने के अभियान में जुट गई।

गुना कैंट थाना प्रभारी अनूप भार्गव ने बताया कि जूते चुराने वाले आरोपी की पहचान गुना के बूढ़े बालाजी क्षेत्र में रहने वाले ओम प्रकाश सेन नामक एक शख्स के रूप में हुई है। वह अपने पुराने जूते छोड़कर राजेश शर्मा के जूते उठाकर ले गया था।