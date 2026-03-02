Hindustan Hindi News
होली की मस्ती या मौत को दावत? एक बाइक पर 9 लोग सवार, टंकी पर 3 और पीछे 5; वीडियो वायरल

Mar 02, 2026 03:30 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, कटनी
यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने कहा है कि बाइक चालक की पहचान कर नियमों के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। बाइक चालक का एकसाथ 9 लोगों को बिठाकर चलना सुसाइड करने जैसा है, ऐसे में उसे बख्शा नहीं जाएगा।

मध्य प्रदेश के कटनी से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहां एक बाइक सवार 1, 2, 3 नहीं बल्कि अपने साथ 8 लोगों को बिठाकर सफर करता नजर आया। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते इस शख्स के साथ महिला के अलावा बच्चे भी बाइक पर सवार हैं। मामला बरही इलाके का बताया जा रहा है।

आगे यानी बाइक की टंकी पर तीन लोग सवार हैं तो बाक लोग पीछे बैठे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये शख्स बाइक के हैंडल को कैसे एडजस्ट कर रहा होगा। अगर बाइक रास्ते में तेज स्पीड में अनियंत्रित हो जाती तो काफी नुकसान भी झेलना पड़ सकता था। बाइक चलाने वाला शख्स इस बात को भी नजरअंदाज कर रहा है कि उसकी ये लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। यही नहीं उसे ये अंदाजा भी नहीं कि उसकी ये लापरवाही रास्ते में चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बन सकती है।

बच्चों के हाथ में पिचकारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चों के हाथ में पिचकारी है और सभी होली से पहले खुशियां मनाने में जुटे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शख्स परिवार संग होली की शॉपिंग करने निकला था। लोगों ने जब ये नजारा देखा तो वे दंग रह गए। इसी दौरान किसी राहगीर ने इस शख्स का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर यूजर्स बाइक चालक को इस घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि शख्स जानबूझकर खुद की जान को तो खतरे में डाल ही रहा है साथ ही परिवार को भी खतरे में डाल रहा है।

'एकसाथ 9 लोगों को बिठाकर चलना सुसाइड करने जैसा'

पुलिस अब इस शख्स की तलाश में जुट गई है। यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने कहा है कि बाइक चालक की पहचान कर नियमों के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। बाइक चालक का एकसाथ 9 लोगों को बिठाकर चलना सुसाइड करने जैसा है, ऐसे में उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जल्दबाजी में इस तरह की लापरवाही न करें।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

