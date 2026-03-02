होली की मस्ती या मौत को दावत? एक बाइक पर 9 लोग सवार, टंकी पर 3 और पीछे 5; वीडियो वायरल
यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने कहा है कि बाइक चालक की पहचान कर नियमों के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। बाइक चालक का एकसाथ 9 लोगों को बिठाकर चलना सुसाइड करने जैसा है, ऐसे में उसे बख्शा नहीं जाएगा।
मध्य प्रदेश के कटनी से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहां एक बाइक सवार 1, 2, 3 नहीं बल्कि अपने साथ 8 लोगों को बिठाकर सफर करता नजर आया। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते इस शख्स के साथ महिला के अलावा बच्चे भी बाइक पर सवार हैं। मामला बरही इलाके का बताया जा रहा है।
आगे यानी बाइक की टंकी पर तीन लोग सवार हैं तो बाक लोग पीछे बैठे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये शख्स बाइक के हैंडल को कैसे एडजस्ट कर रहा होगा। अगर बाइक रास्ते में तेज स्पीड में अनियंत्रित हो जाती तो काफी नुकसान भी झेलना पड़ सकता था। बाइक चलाने वाला शख्स इस बात को भी नजरअंदाज कर रहा है कि उसकी ये लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। यही नहीं उसे ये अंदाजा भी नहीं कि उसकी ये लापरवाही रास्ते में चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बन सकती है।
बच्चों के हाथ में पिचकारी
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चों के हाथ में पिचकारी है और सभी होली से पहले खुशियां मनाने में जुटे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शख्स परिवार संग होली की शॉपिंग करने निकला था। लोगों ने जब ये नजारा देखा तो वे दंग रह गए। इसी दौरान किसी राहगीर ने इस शख्स का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर यूजर्स बाइक चालक को इस घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि शख्स जानबूझकर खुद की जान को तो खतरे में डाल ही रहा है साथ ही परिवार को भी खतरे में डाल रहा है।
'एकसाथ 9 लोगों को बिठाकर चलना सुसाइड करने जैसा'
पुलिस अब इस शख्स की तलाश में जुट गई है। यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने कहा है कि बाइक चालक की पहचान कर नियमों के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। बाइक चालक का एकसाथ 9 लोगों को बिठाकर चलना सुसाइड करने जैसा है, ऐसे में उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जल्दबाजी में इस तरह की लापरवाही न करें।
