MP में गजब कारनामा! गांववालों ने लगा लिए अपने ट्रांसफार्मर, खुद ही कर लिया बिजली कनेक्शन
मध्य प्रदेश के रायसेन में बिजली चोरी का अजब कांड सामने आया है, जहां गांववालों ने अवैध रूप से 2 ट्रांसफार्मर लगाकर खुद ही बिजली की लाइन बिछा ली। पूरे गांव को इसी लाइन से बिजली की सप्लाई भी दी जा रही थी।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बिजली चोरी का एक अनोखा ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया। जिले के एक गांव में कुछ लोगों ने न सिर्फ अवैध रूप से दो ट्रांसफार्मर लगाए, बल्कि बिना अनुमति के बिजली लाइन बिछाकर कनेक्शन भी जोड़ लिए। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया और दोषियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
गांव में चला 'अपना बिजली बोर्ड'
रायसेन के बरेली संभाग के उरदमऊ गांव में यह अनोखा कारनामा हुआ। बिजली कंपनी की विजिलेंस टीम को 11 केवीए दिगबाड़ फीडर की जांच के दौरान पता चला कि गांव में दो 25 केवीए ट्रांसफार्मर अवैध रूप से लगा दिए गए हैं। ये ट्रांसफार्मर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के स्थापित किए गए थे और इनके जरिए गांव में बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। जब बिजली कंपनी को इसका पता लगा तो वो अधिकारी भी हैरान रह गए।
विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की विजिलेंस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर अवैध कनेक्शन काट दिए। दोनों ट्रांसफार्मर, कंडक्टर और अन्य संबंधित सामग्री को जब्त कर लिया गया। बाड़ी थाना पुलिस के सहयोग से पंचनामा तैयार किया गया और दोषियों के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया।