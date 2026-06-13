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भोपाल एम्स में ऐसी लापरवाही, गलत इंजेक्शन देने से 3 साल के बच्चे की मौत; पिता करता रह गया मना

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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फॉर्मेलिन दरअसल फॉर्मल्डिहाइड गैस का पानी में घुला हुआ घोल होता है। इसे एक तेज और विषैला रसायन माना जाता है और इसका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में बायोप्सी या ऑपरेशन से निकाले गए टिश्यू को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।

भोपाल एम्स में ऐसी लापरवाही, गलत इंजेक्शन देने से 3 साल के बच्चे की मौत; पिता करता रह गया मना

भोपाल स्थित एम्स अस्पताल से गम्भीर लापरवाही का एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसकी वजह से 3 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत हो गई। यहां पर अस्पताल स्टाफ ने इस बच्चे के शरीर में दवा की जगह फार्मेलिन जैसा खतरनाक रासायनिक पदार्थ इंजेक्ट कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। फार्मेलिन का इस्तेमाल मेडिकल संस्थानों में बायोप्सी सैंपल और शवों के संरक्षण के लिए किया जाता है। खास बात यह है कि बच्चे को इंजेक्शन लगाते समय वहां मौजूद उसके पिता ने नर्स को तीन बार बताया भी था कि सिरिंज में सही दवा नहीं है, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। अब पुलिस ने इस मामले में दो नर्सिंग ऑफिसर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मृतक बच्चे की पहचान सार्थक यादव (3) के रूप में सामने आई है, जो कि सागर जिले की बीना तहसील के ग्राम कौरजा निवासी सिद्धार्थ यादव का बेटा था। सार्थक को 15 दिसंबर 2025 को गंभीर हालत में एम्स भोपाल के पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया था। वह B-ALL (बी-सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया) बीमारी से पीड़ित था, जो कि ब्लड कैंसर का ही एक प्रकार है।

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बच्चे की जांच के लिए लाया गया था फार्मेलिन

बच्चे के परिजनों ने बताया कि 16 दिसंबर को बच्चे की बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी होना थी। इसके लिए जरूरी फार्मेलिन लिक्विड अस्पताल में नहीं था, तो ऐसे नर्सिंग अधिकारी अनुका गुजराती बाहर से फार्मेलिन से भरी 10 एमएल की सिरिंज लेकर आई थीं। हालांकि यह प्रक्रिया स्थगित हो गई, लेकिन स्टाफ ने या तो उस जहरीली सिरिंज को नष्ट करने या फिर सुरक्षित रखने के बजाय उसे मरीज के बेड के पास रखे लॉकर पर रखकर छोड़ दिया।

नर्स ने बिना लेबल देखे सिरिंज को बच्चे को दे दिया

इसके एक दिन बाद यानी 17 दिसंबर की सुबह सार्थक की आईवी लाइन ब्लॉक हो गई। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग अफसर मधुबाला शर्मा ने वहां लॉकर पर रखी उस सिरिंज को उठाया, और बिना उसका लेबल देखे (उस पर 'F' लिखा था) और दवा की पहचान किए बिना ही उसे बच्चे की नस में इंजेक्ट कर दिया। इस दौरान बच्चे के पिता ने एक या दो बार नहीं बल्कि तीन बार नर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने नर्स को बताया कि सिरिंज में आईवी फ्लूड नहीं है, लेकिन नर्स ने उनकी एक ना सुनी।

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शरीर में फार्मेलिन जाते ही बेहोश हो गया बच्चा

जैसे ही वह फार्मेलिन रसायन बच्चे के शरीर में पहुंचा, बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। जिसके बाद पूरे वार्ड में हड़कंप मच गया। ऐसे में उसे तत्काल PICU में शिफ्ट किया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए तमाम कोशिशें कीं, लेकिन इसके बावजूद सुबह 8:45 बजे उसकी मौत हो गई।

दोनों नर्सों के खिलाफ दर्ज किया मामला

इसके बाद एम्स की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट में तो साफ कहा गया कि बच्चे की मौत का सीधा कारण फॉर्मेलिन का नस के जरिए शरीर में पहुंचना था। इसी के आधार पर भोपाल की बागसेवनिया पुलिस ने 11 जून को दोनों नर्सिंग अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान नर्स मधुबाला शर्मा पर जहां घोर लापरवाही से मौत कारित करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं नर्स अनुका गुजराती पर खतरनाक रसायन को असुरक्षित तरीके से रखने के आरोप में धारा 286 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले की जांच जारी है।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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