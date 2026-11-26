राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सम्मान पर मन छोटा नहीं होना चाहिए- क्यों छलका शिवराज का दर्द
शिवराज ने कहा, 'ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दें, ताकि राजनीति से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्रहित में सोच सकें। श्रद्धेय पटवा जी हमारे हृदय में हैं, हमारे आदर्शों में हैं और सदैव हमारी प्रेरणा बने रहेंगे।'
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन अपने आदर्शों, वरिष्ठों और प्रेरक व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान के मामले में मन छोटा नहीं होना चाहिए। उनका यह दर्द प्रदेश में पार्टी की जड़ों को सींचने वाले वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम पद्म विभूषण दिवंगत सुंदरलाल पटवा की प्रतिमा के अनावरण से पहले हुए उसके विरोध को लेकर छलका। इस बारे में सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट में उन्होंने इस तरह के विरोध को लेकर अपनी तकलीफ बयां की।
पूर्व सीएम को याद करते हुए चौहान ने लिखा, 'श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी हमारे आदर्श और हमारी प्रेरणा हैं। वे राजनीति के संत, तथा शुचिता और सिद्धांतों के पर्याय थे। लगभग 75 वर्षों का उनका सार्वजनिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का साधन है।'
'यह मन को गहरी पीड़ा पहुंचाता है'
पटवा की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा, 'पक्ष हो या विपक्ष, उन्होंने सदैव राजनीतिक मर्यादाओं और पारस्परिक सम्मान का निर्वहन किया। यही उनके व्यक्तित्व की महानता थी और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी थी।' इसके बाद उनकी मूर्ति लगाने को लेकर हो रहे विरोध पर अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा, ‘ऐसे विराट व्यक्तित्व की प्रतिमा के अनावरण को लेकर राजनीतिक आपत्तियां और प्रतिकूल टिप्पणियां सामने आना मन को गहरी पीड़ा पहुंचाता है।’
'विवाद को न्यायालय तक ले जाया गया'
आगे उन्होंने पूरे विवाद के बारे में बताते हुए लिखा, '11 नवंबर को उनकी 103वीं जयंती पर मंडीदीप में उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रस्तावित था। इस विषय को न्यायालय तक ले जाया गया। 19 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में प्रतिमा एवं प्रस्तावित स्थल को लेकर नियमानुसार रोक नहीं होने संबंधी निर्देश सामने आए।'
'उनका सम्मान किसी दल की सीमा में नहीं बंधा'
आगे उन्होंने पटवा को राजनीति को गरिमा देने वाला महापुरूष बताया और कहा कि उनका सम्मान किसी राजनीतिक दल की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा, 'सच कहूं, यह देखकर दु:ख होता है कि जिन महापुरुषों ने राजनीति को गरिमा दी, उनके सम्मान को भी राजनीतिक विवादों के घेरे में लाया जा रहा है। श्रद्धेय पटवा जी की प्रतिमा हमारे मन-मंदिर में प्रतिष्ठित है। वे हमारे हृदय में विराजमान हैं। उनका सम्मान किसी राजनीतिक दल की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। उनका व्यक्तित्व और योगदान संपूर्ण मध्यप्रदेश की साझा धरोहर है। उनकी प्रतिमा मंडीदीप में स्थापित हो, यह प्रसन्नता और गौरव का विषय है।'
अपनी पोस्ट के अंत में शिवराज ने कहा, 'मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि राजनीति में विरोध विचारों का हो, व्यक्तित्व का नहीं। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दें, ताकि राजनीति से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्रहित में सोच सकें। श्रद्धेय पटवा जी हमारे हृदय में हैं, हमारे आदर्शों में हैं और सदैव हमारी प्रेरणा बने रहेंगे।'
मूर्ति पर नहीं स्थान को लेकर विरोध; कांग्रेस
उधर इससे पहले इस मसले को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेता ने कहा था कि उनका विरोध मूर्ति लगाने को लेकर नहीं, बल्कि उसके स्थान को लेकर है। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता राजकुमार पटेल ने कहा था, नगर पालिका मंडीदीप के वार्ड 11 के लुपिन पार्क में पद्म विभूषण स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा की मूर्ति का अनावरण प्रस्तावित था, लेकिन फिर इसे फायर ब्रिगेड स्टेशन के ठीक सामने नेशनल हाईवे की जमीन पर लगाने का फैसला किया गया। विवाद इसी बात को लेकर है। हमारी मांग है कि मूर्ति को पुराने स्थान पर ही यानी लुपिन पार्क में ही लगाया जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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