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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां काशीबाई का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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शिवराज सिंह चौहान की मां काशीबाई का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने लंबे इलाज के बाद भोपाल एम्स में आखिरी सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार उनके गांव जैत में किया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान को मातृशोक
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां का निधन

केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां काशीबाई का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वो पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थीं, जिस वजह से उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार सुबह उन्होंने भोपाल एम्स में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज उनके गांव जैत में किया जाएगा। इससे पहले भोपाल में आवास पर 11 बजे दोपहर से 12 बजे दोपहर तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।

3 बजे जैत में होगा अंतिम संस्कार

मिली जानकारी के अनुसार, शिवराज सिंह चौहान की मां का निधन शुक्रवार सुबह ही हुआ। इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को भोपाल के साकेत नगर स्थित निवास पर रखा गया है। शुक्रवार को 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को यहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, इसके बाद पार्थिव शरीर सीहोर के लिए रवाना किया जाएगा। यहां के जैत में उनका अंतिम संस्कार दोपहर तीन बजे किया जाएगा।

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पिता ने की थी दूसरी शादी

शिवराज सिंह के पिता प्रेम सिंह चौहान की पहली शादी सुंदरबाई चौहान से हुआ था। शिवराज सिंह चौहान के बचपन में ही मां सुंदरबाई का निधन हो गया और पिता प्रेम सिंह चौहान ने दूसरी शादी काशीबाई से की। इनसे शादी के बाद एक बेटा हुआ, जिनका नाम वरुण सिंह है। शिवराज सिंह चौहान की मां सुंदरबाई के तीन बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। बेटे शिवराज सिंह चौहान, रोहित सिंह, नरेंद्र सिंह और उनकी एक बेटी हैं, जिनका नाम शशि सिंह है।

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बता दें कि कुछ दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान के घर में खुशियों का माहौल था, जब उनकी छोटी बहू ने बेटे को जन्म दिया था। अब उनकी मां काशीबाई के निधन के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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