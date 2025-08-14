Shivraj Singh Chauhan blunt answer to America on tariff war know india local plan अमेरिकी 'धमकी' के बीच शिवराज ने बताया इंडिया का 'लोकल प्लान', अब भारत के लोग 'बम बम' करेंगे, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़

अमेरिका की ओर से शुरू किए गए टैरिफ युद्ध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की धरती से स्वदेशी का आह्वान किया। रायसेन और विदिशा में तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, रायसेनThu, 14 Aug 2025 05:12 PM
अमेरिका बार-बार टैरिफ बढ़ाने का धमकी दे रहा है। टैरिफ युद्ध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया का लोकल प्लान बताया है। मध्य प्रदेश की धरती से स्वदेशी का आह्वान किया है। रायसेन और विदिशा में तिरंगा यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि देसी उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। छोटे-छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देना जरूरी है, तब ही देश आगे बढ़ेगा।

स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का संकल्प

तिरंगा यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका पर निशाना साधा। हालांकि अपने बयान में उन्होंने एक बार भी अमेरिका नाम नहीं लिया। सभा में मौजूद लोगों से स्वेदेशी वस्तुओं को अपानाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत ने अब ठान लिया है कि केवल स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेगा। छोटे व्यापारियों की मदद से एमएसएमई को मजबूत करेंगे और उनकी आय बढ़ाया जाएगा। शिवारज सिंह चौहान ने साफ-साफ कहा कि हमारा पैसा विदेश क्यों जाएगा?

किसानों के हितों की रक्षा करेगी सरकार

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों की रक्षा हर कीमत पर करेगी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार की योजनाओं के बार में भी बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बहनों के लिए कई योजनाएं चल रही है, जिनमें लखपति दीदी योजना प्रमुख है। उन्होंने कहा कि मैं बहनों और बेटियों को देवी के रूप में देखता हूं।

पाकिस्तान पर भी साधा निशाना

जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने पाकिस्तान पर भी जमकर हमला बोला। पहलगाम आतंकी हमले को जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार आतंकवादियों को कड़ा सबक सिखाया है। हमने आतंकी ठिकानों पर सीटक प्रहार किए, और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अब भारत का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा, बल्कि हमारे खेतों को सींच रहा है।