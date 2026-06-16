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कार्यक्रम में आए लोगों को बार-बार कुर्सी से उठाने पर नाराज हुए शिवराज, बोले- जनता मूर्ख थोड़ी है; VIDEO

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मंच संचालक द्वारा जनता को बार-बार खड़े होकर तालियां बजाने का निर्देश देने पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जनता हमारी भगवान 

कार्यक्रम में आए लोगों को बार-बार कुर्सी से उठाने पर नाराज हुए शिवराज, बोले- जनता मूर्ख थोड़ी है; VIDEO

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अलग ही रूप देखने को मिला। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान जब शिवराज ने देखा कि मंच का संचालन कर रहा व्यक्ति कार्यक्रम में आई जनता को ताली बजाने के लिए बार-बार कुर्सी से उठने के लिए कह रहा है, तो पूर्व सीएम से यह देखा नहीं गया। इसके बाद मंच पर बैठे शिवराज तुरंत माइक तक पहुंचे और मंच का संचालन कर रहे व्यक्ति को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उन्होंने मंच पर ही उस शख्स को टोकते हुए कहा, कि जनता को बार-बार क्यों खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है, वह हमारी भगवान है और उनके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल गलत है। उधर इस घटना को लेकर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, और उन्होंने पूर्व सीएम को REEL की दुनिया से बाहर आने की नसीहत दी है।

इस घटना का 69 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंच का संचालन कर रहा व्यक्ति कहता सुनाई दे रहा है, 'जिन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए लाखों सौगातें दी है, मैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ आवाज दूंगा, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, सभी लोग खड़े होकर तालियों से स्वागत करेंगे भाई साहब का...'

संचालक की बात सुनते ही तमतमा गए शिवराज

मंच संचालक की कही यह बात सुनते ही मंच पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री के चेहरे के भाव बदल गए और वे तनाव में आ गए। इसके बाद वह काफी तेजी से चलकर माइक तक पहुंचे और मंच संचालक की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जनता को बार-बार अपनी जगह से उठाने को लेकर अपनी नाराजगी जताई। यह पूरी घटना वायरल वीडियो में नजर आ रही है।

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शिवराज बोले- तुम बैठो, मामा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा

मंच संचालक की बात पर आपत्ति जताते हुए शिवराज ने कड़े शब्दों में कहा,'भाई यह बहुत गलत बात है, लोगों को बार-बार खड़ा करवाना, मैं आपत्ति प्रकट करता हूं, जनता मूर्ख थोड़ी है, बार-बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यह बहुत गलत बात है। जनता ही अपनी भगवान है, उसी को बार-बार खड़ा कर रहे हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब मैं तो सबका सेवक हूं, सबके लिए मैं खड़ा हूं, तुम लोग बैठे रहो, मामा खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए। अच्छा नहीं लगता ना, बार-बार अपन लोगों को खड़ा करवा रहे।'

शिवराज को पटवारी की नसीहत- REEL की दुनिया से बाहर आइए

उधर जनता को बार-बार उठाने पर शिवराज की नाराजगी का वीडियो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसे लेकर नसीहत देते हुए उन्हें रील की दुनिया से बाहर आने को कहा। पटवारी ने लिखा, 'शिवराज जी, जब किसान खाद के लिए लंबी लाइनों में खड़े होकर डंडे खा रहे थे, तब आप कहां खड़े थे? जब MSP न मिलने के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे थे, तब आप कहां खड़े थे? REEL की दुनिया से बाहर आइए, वरना REAL किसानों के बेटे अगले चुनाव में आपको जवाब दे देंगे।'

रायसेन जिले में आयोजित कार्यक्रम में हुआ वाकिया

बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम एक दिन पहले यानी सोमवार को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी में आयोजित 'जन कल्याण शिविर' के दौरान हुआ। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से पिछले दो वर्षों में हमारे विभाग ने मध्य प्रदेश को 13 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि विकसित भारत-जी राम जी के तहत मध्य प्रदेश को अगले 9 महीनों के लिए लगभग साढ़े सात हजार करोड़ रुपए दी है। यह राशि सीधे पंचायतों के विकास कार्यों में लगेगी।

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'पूरे देश में पहुंच गई हमारी लाडली बहना योजना'

केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, 'गांव से आई मेरी बहनों, लाडली बहना के पैसे कल फिर से आए हैं और लाडली बहना ऐसी योजना बन गई है कि पूरे देश में अब चल रही है। सभी प्रदेशों में अलग-अलग नाम से लाडली बहना योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि वह पैसा आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी था। तो वह राशि जारी रहेगी, केवल जारी नहीं रहेगी, बल्कि 3 हजार रुपए तक बढ़ेगी।'

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पूर्व सीएम ने बताया- अब कहां शुरू होगी मामा कोचिंग क्लास

कार्यक्रम में शिवराज ने आगे कहा कि देशभर में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। जिसमें किसानों को बताया जा रहा है कि कौन-सी खाद कितनी देनी है और किस जमीन में कौन-सी फसल, फल या सब्जी बेहतर होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई योजनाएं हैं। इस दौरान पूर्व सीएम ने रायसेन जिले में भी मामा कोचिंग क्लास शुरू करने की घोषणा की, ताकि भांजे-भांजियों को सरकारी नौकरियों के लिए बेहतर कोचिंग मिल सके।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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