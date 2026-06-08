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रील्स में ज्वैलरी दिखाना पड़ा भारी? यूट्यूबर रचना गुर्जर के घर 8 लाख की चोरी, मिला सबक!

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
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सोशल मीडिया पर खुद की रईसी दिखाना एक महिला यूट्यूबर को भारी पड़ गया।सोने-जेवरात के साथ अक्सर वीडियो पोस्ट करने वाली यूट्यूबर के घर चोरी की घटना सामने आई है। सुबह 4 बजे जब यूट्यूबर की नींद खुली तो वह घर का नजारा देखकर हैरान रह गईं।

रील्स में ज्वैलरी दिखाना पड़ा भारी? यूट्यूबर रचना गुर्जर के घर 8 लाख की चोरी, मिला सबक!

सोशल मीडिया पर खुद की आलीशान जिंदगी और सोने-जेवरात मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की एक महिला यूट्यूबर को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर ज्वैलरी का वीडियो पोस्ट करने महज दो दिन बाद बड़ी चोरी का शिकार हो गईं। खुद की रईसी दिखाने के चक्कर में उन्हें करीब 8 लाख रुपये का भारी नुकसान हो गया। नरवर क्षेत्र में स्थित उनके घर से चोरों ने शुक्रवार रात सोना तो चुराया ही साथ ही एनर्जी ड्रिंक का एक पेटी भी ले गए।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम रचना गुर्जर है और वे अक्सर अपनी वीडियो को जरिए सोशल मीडिया पर खुद की रईसी का प्रदर्शन करती हैं। जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि रचना ने जो वीडियो पोस्ट किया था क्या चोर उसके जरिए उनके घर तक घुसे या उन्हें किसी तरह की मदद मिली। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी प्रत्यक्ष संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।

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सोशल मीडिया पर मिलियन फॉलोअर्स जुटाए

आपको बता दें कि रचना ने देसी लाइफस्टाल, सोने-चांदी के जेवरात, आलीशान घर और रईसी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मिलियन फॉलोअर्स जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक, चोर बाड़ काटकर घर के अंदर घुसे थे। इसके बाद चोरों ने रचना और उनके पति ऊदल सिंह गुर्जर के रूम के बाहर की कुंडी लगा दी। इसके बाद चोरों ने अलमारियों और तालों को तोड़ने से पहले सीसीटीवी कैमरों का दिशा (ऊपर की तरफ) बदल दी ताकि वे कैमरे में कैद न हो और उनका चेहरा छिपा रहे। इसके बाद चोरों ने एक-एक कर महंगे ज्वैलरी आइटम पर हाथ साफ किया। इस दौरान घर पर मौजूद एनर्जी ड्रिंक की एक पेटी को भी अपने साथ ही ले गए।

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सुबह 4 बजे खुली नींद तो पता चला

रचना जब सुबह करीब 4 बजे पानी पीने के लिए उठीं तो दरवाजा बाहर से बंद पाया। इसके बाद घर के अन्य सदस्यों को कॉल कर दरवाजा खुलवाया। बाहर निकलकर जब नीचे जाकर देखा तो चोर बड़ी चोरी को अंजाम दे चुके थे। परिवार ने पाया कि कई ताले टूटे पड़े हैं और अलमारी से कैश और ज्वैलरी गायब है।

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पुलिस मौके पर पहुंची

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि चोरों तक पहुंचा जा सके। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या चोरों ने रचना के वीडियो देखकर ही उनके घर को निशाना बनाया। चोरों के पकड़े जाने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि उन्होंने वीडियो देखकर रचना के घर को टारगेट किया या नहीं। बहरहाल इस बड़ी चोरी की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

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Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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