पत्नी ने नहीं रखा करवा चौथ का व्रत, नाराज पति पहुंच गया पुलिस थाने; तलाक तक की बात
करवाचौथ को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में पत्नी के करवा चौथ का व्रत न रखने पर पति पुलिस थाने पहुंच गया। इस दौरान उसने तलाक तक की धमकी दे डाली।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र से करवाचौथ को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पत्नी द्वारा करवाचौथ का व्रत नहीं रखने और चांद की पूजा नहीं करने से नाराज पति ने पुलिस थाने पहुंचकर आवेदन दिया है। पति ने अपनी पत्नी पर बेवफाई के आरोप लगाते हुए उसे नुकसान पहुंचाने की आशंका भी जताई है। करवाचौथ के दिन सामने आए इस मामले की चर्चा इलाके में हो रही है।
जानकारी के मुताबिक, बदरवास थाना क्षेत्र के बिजरावन गांव निवासी बारेलाल आदिवासी, उम्र करीब 30 वर्ष, ने अपनी पत्नी मिथलेश आदिवासी के खिलाफ थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। आवेदन में बारेलाल ने शिकायत की है कि उसकी पत्नी ने करवाचौथ के दिन उसके लिए व्रत नहीं रखा। इतना ही नहीं, पत्नी ने चांद की पूजा भी नहीं की। बारेलाल का कहना है कि करवाचौथ का पर्व पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से जुड़ा है। ऐसे में पत्नी द्वारा व्रत नहीं रखने और पूजा नहीं करने से वह नाराज है। पति ने अपने आवेदन में पत्नी पर बेवफाई करने के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही उसने आशंका जताई है कि पत्नी उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है।
तलाक की धमकी दे डाली
पति बारेलाल ने पुलिस को दिए आवेदन में यह भी कहा है कि यदि पत्नी ने उसके लिए पूजा नहीं की तो वह उसे तलाक दे देगा। करवाचौथ जैसे पारंपरिक पर्व के बीच पति द्वारा पुलिस को आवेदन दिए जाने का मामला सामने आने के बाद यह चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, पत्नी मिथलेश आदिवासी की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पति द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है।
फिलहाल यह मामला पति की ओर से पुलिस को दिए गए आवेदन से जुड़ा है। पुलिस की ओर से आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है। करवाचौथ के दिन सामने आया यह मामला पति-पत्नी के बीच धार्मिक परंपराओं और वैवाहिक विवाद को लेकर चर्चा में है।
पत्नी का पक्ष सामने आना बाकी
करवाचौथ का पर्व आमतौर पर पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं और चांद देखने के बाद व्रत खोलती हैं। लेकिन शिवपुरी के बदरवास में सामने आया यह मामला इस परंपरा से जुड़ी एक अलग तस्वीर दिखाता है। यहां पत्नी के व्रत नहीं रखने से नाराज पति ने पुलिस से शिकायत की है। पति ने आवेदन में बेवफाई के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि, इस पूरे मामले में पत्नी का पक्ष सामने आना बाकी है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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