जेब में आखिर क्यों प्याज लेकर घूम रहे सिंधिया? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!
गर्मी से बचने के लिए लोग कूलर और एयर कंडीशनर का सहारा लेते हैं मगर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रचंड गर्मी से बचने का गजब फॉर्मूला शेयर किया है।
उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू जारी रहने की चेतावनी दी है। गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए लोग कूलर और एयर कंडीशनर का सहारा लेते हैं मगर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचंड गर्मी से बचने का एक गजब का ‘देसी फॉर्मूला’ शेयर किया है।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने बताया कि वे गर्मी से बचने के लिए अपनी जेब में एक प्याज रखते हैं। उन्होंने बकायदा यह वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। केंद्रीय मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज के आधुनिक युग में लोग गैजेट्स और डिब्बे लेकर घूम रहे हैं, जबकि संचार मंत्री खुद प्याज लेकर चल रहे हैं।
'मेरी गाड़ी में एयर कंडीशनर नहीं चलता है'
केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा ‘उस भावना के आधार पर काम करना आसान नहीं है। ढाई घंटा खड़ा रहना और पसीना टपकना। मैं तो सदैव कहता हूं कि मेरा जितना पसीना टपकता है, मुझे उतना ज्यादा मजा आता है। और न मेरी गाड़ी में एयर कंडीशनर चलता है और न मैं एसी के वातावरण में रहता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई-जून के महीने में भी 51 डिग्री की गर्मी में तो मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है।’
‘सिर के ऊपर पट्टा लगाओ और’…
पॉकेट से प्याज निकालते हुए वे आगे कहते हैं ‘मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ फिर तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। आधुनिक युग में सभी डिब्बे (स्मार्टफोन) लेकर घूम रहे हैं लेकिन संचार मंत्री प्याज लेकर घूम रहा है। ये पुरानी चीजें हैं जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है वैसे ही इन चीजों (प्याज से गर्मी दूर भगाने का तरीका) को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जून के महीने में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ और जेब में प्याज डालो और भगवान का नाम लो।’
लोग खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए
संबोधन के दौरान ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के भीषण गर्मी से बचने का एक बेहद 'देसी' और दिलचस्प नुस्खे को सुनकर वहां मौजूद लोग खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने तो अपने हाथ में प्याज लेकर सिंधिया को दिखाया, जिसे देख संचार मंत्री ने भी उसकी सराहना की।
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