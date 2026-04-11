शिवपुरी: शादी के अगले ही दिन दूल्हा-दुल्हन समेत 4 की मौत, खड़े ऑटो पर पलटा मुर्गी दाना से भरा ट्रक
शनिवार को विदाई के बाद परिवार के साथ ऑटो से गांव लौटते समय यह हादसा हुआ। घटना में दूल्हा-दुल्हन के साथ उनकी मां और भाभी की मौत हो गई। सभी को जेसीबी की मदद से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र में टोंगरा रोड पेट्रोल पंप के पास मुर्गी दाना से भरा ट्रक सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पलट गया। हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत चार लोगों की दबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राजगढ़ गांव निवासी वीरेंद्र शाक्य की शुक्रवार को संजय कॉलोनी की राजेश्वरी शाक्य से शादी हुई थी।
शनिवार को विदाई के बाद परिवार के साथ ऑटो से गांव लौटते समय यह हादसा हुआ। घटना में दूल्हा-दुल्हन के साथ उनकी मां और भाभी की मौत हो गई। सभी को जेसीबी की मदद से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
ड्राइवर और दूल्हे की बहन दुकान पर चले गए थे
शनिवार को शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन, दूल्हे की मां अन्वेश शाक्य, भाभी राजो शाक्य बहन भूरिया शाक्य ड्राइवर के साथ ऑटो से राजगढ़ गांव के लिए रवाना हुए थे। टोंगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास रिक्शा ड्राइवर ने वाहन खड़ा किया था। इस दौरान ड्राइवर और दूल्हे की बहन पास की दुकान पर चले गए थे। तभी मुर्गी दाना से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलट गया। ऑटो में बैठे दूल्हा-दुल्हन, दूल्हे की मां और भाभी ट्रक के नीचे दब गए।
डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया
दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। करीब आधे घंटे बाद सभी को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक, दूल्हे की बहन भूरिया शाक्य की लगन आज राजगढ़ गांव में होनी थी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। परिवार के सदस्य दुल्हन की विदाई के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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