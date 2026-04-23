MP में शादी का कार्ड बना मौत का न्योता; पैर छूकर बुजुर्ग महिला को मारी गोली
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के डेहरवारा गांव में अपराधियों ने वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया, उसने पूरे इलाके को दहला दिया। शादी का कार्ड देने के बहाने आए तीन हमलावरों ने पहले घर का दरवाजा खुलवाया,
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के डेहरवारा गांव में अपराधियों ने वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया, उसने पूरे इलाके को दहला दिया। शादी का कार्ड देने के बहाने आए तीन हमलावरों ने पहले घर का दरवाजा खुलवाया, फिर बुजुर्ग महिला के पैर छूकर भरोसा जीता और अचानक सिर में गोली मार दी। इस वारदात की क्रूरता ने यह साफ कर दिया कि हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और उनका मकसद सिर्फ हत्या करना था।
नातिन के सामने दादी की हत्या, गांव में दहशत
घटना के समय मृतिका रामसखी धाकड़ अपनी नातिन राधिका के साथ घर में मौजूद थीं। राधिका के मुताबिक, जैसे ही दरवाजा खुला, एक युवक ने दादी के पैर छुए और अगले ही पल गोली चला दी। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गोली की आवाज से घर और आसपास के लोग दहशत में आ गए। नातिन की आंखों के सामने हुई इस हत्या ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।
अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गई सांसें
वारदात के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल रामसखी को जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिर में करीब से मारी गई गोली ने उन्हें बचने का कोई मौका नहीं दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।
पारिवारिक जमीन विवाद बना हत्या की जड़
इस सनसनीखेज हत्या के पीछे पारिवारिक जमीन विवाद का एंगल सामने आ रहा है। मृतिका के भाई महेश धाकड़ ने आरोप लगाया है कि रामसखी अपने हिस्से की जमीन अपने बेटे मुनेश धाकड़ के नाम करना चाहती थीं। लेकिन उनके सौतेले बेटों को यह मंजूर नहीं था। करीब 35 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से परिवार में तनाव चल रहा था, जो अब खून-खराबे में बदल गया।
सौतेले रिश्तों में छिपी साजिश की आशंका
परिजनों का आरोप है कि लक्ष्मी नारायण के बेटों—शिवराज, साहब सिंह और राम कृष्ण—ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची। हालांकि पुलिस ने अभी किसी का नाम आधिकारिक तौर पर उजागर नहीं किया है, लेकिन जांच की दिशा इसी पारिवारिक विवाद की ओर बढ़ रही है। रिश्तों में छिपी कड़वाहट और संपत्ति की लालच ने इस हत्या को जन्म दिया, ऐसा माना जा रहा है।
पहले भी सामने आए थे विवाद के संकेत
परिवार के भीतर तनाव पहले भी सामने आ चुका था। महेश धाकड़ के अनुसार, लक्ष्मी नारायण की मौत के बाद घर में चोरी और संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उस समय मामला दबा दिया गया। अब वही विवाद खूनी अंजाम तक पहुंच गया। यह घटनाक्रम बताता है कि परिवार के भीतर लंबे समय से सुलग रही आग आखिरकार विस्फोट बन गई।
पुलिस जांच में जुटी, आरोपी फरार
तेंदुआ थाना पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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