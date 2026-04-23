MP में शादी का कार्ड बना मौत का न्योता; पैर छूकर बुजुर्ग महिला को मारी गोली

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के डेहरवारा गांव में अपराधियों ने वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया, उसने पूरे इलाके को दहला दिया। शादी का कार्ड देने के बहाने आए तीन हमलावरों ने पहले घर का दरवाजा खुलवाया,

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के डेहरवारा गांव में अपराधियों ने वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया, उसने पूरे इलाके को दहला दिया। शादी का कार्ड देने के बहाने आए तीन हमलावरों ने पहले घर का दरवाजा खुलवाया, फिर बुजुर्ग महिला के पैर छूकर भरोसा जीता और अचानक सिर में गोली मार दी। इस वारदात की क्रूरता ने यह साफ कर दिया कि हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और उनका मकसद सिर्फ हत्या करना था।

नातिन के सामने दादी की हत्या, गांव में दहशत घटना के समय मृतिका रामसखी धाकड़ अपनी नातिन राधिका के साथ घर में मौजूद थीं। राधिका के मुताबिक, जैसे ही दरवाजा खुला, एक युवक ने दादी के पैर छुए और अगले ही पल गोली चला दी। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गोली की आवाज से घर और आसपास के लोग दहशत में आ गए। नातिन की आंखों के सामने हुई इस हत्या ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गई सांसें वारदात के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल रामसखी को जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिर में करीब से मारी गई गोली ने उन्हें बचने का कोई मौका नहीं दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

पारिवारिक जमीन विवाद बना हत्या की जड़ इस सनसनीखेज हत्या के पीछे पारिवारिक जमीन विवाद का एंगल सामने आ रहा है। मृतिका के भाई महेश धाकड़ ने आरोप लगाया है कि रामसखी अपने हिस्से की जमीन अपने बेटे मुनेश धाकड़ के नाम करना चाहती थीं। लेकिन उनके सौतेले बेटों को यह मंजूर नहीं था। करीब 35 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से परिवार में तनाव चल रहा था, जो अब खून-खराबे में बदल गया।

सौतेले रिश्तों में छिपी साजिश की आशंका परिजनों का आरोप है कि लक्ष्मी नारायण के बेटों—शिवराज, साहब सिंह और राम कृष्ण—ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची। हालांकि पुलिस ने अभी किसी का नाम आधिकारिक तौर पर उजागर नहीं किया है, लेकिन जांच की दिशा इसी पारिवारिक विवाद की ओर बढ़ रही है। रिश्तों में छिपी कड़वाहट और संपत्ति की लालच ने इस हत्या को जन्म दिया, ऐसा माना जा रहा है।

पहले भी सामने आए थे विवाद के संकेत परिवार के भीतर तनाव पहले भी सामने आ चुका था। महेश धाकड़ के अनुसार, लक्ष्मी नारायण की मौत के बाद घर में चोरी और संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उस समय मामला दबा दिया गया। अब वही विवाद खूनी अंजाम तक पहुंच गया। यह घटनाक्रम बताता है कि परिवार के भीतर लंबे समय से सुलग रही आग आखिरकार विस्फोट बन गई।

पुलिस जांच में जुटी, आरोपी फरार