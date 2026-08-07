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दिल्ली में इलाज करा रहे थे मंत्री जी, उधर निकाल दी गई शव यात्रा; क्या मामला?

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
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शिवपुरी के गांव में 10-11 घंटे तक बिजली की कटौती से परेशान ग्रामीणों ने तंग आकर उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की अर्थी ही निकाल दी। वहीं एक अन्य मामले में फेसबुक पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की गई जिसमें मंत्री के निधन और उनकी प्रतीकात्मक शवयात्रा का जिक्र किया गया।

Energy Minister Pradhuman Singh Tomar
मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की प्रतीकात्मक अर्थी तैयार कर शव यात्रा निकाली गई।

बिजली संकट के विरोध में प्रदर्शन और उसके बाद सोशल मीडिया पर ऊर्जा मंत्री की फर्जी मौत की खबर वायरल करने का मामला अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है। मामला शिवपुरी जिले के करैरा विधानसभा क्षेत्र के सिरसौद गांव का है, जहां लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की प्रतीकात्मक अर्थी तैयार की और रामराजा मंदिर से शवयात्रा निकाली। प्रदर्शनकारी सिरसौद-पिछोर मार्ग तक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया और सरकार के साथ बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लगातार बिजली कटौती की जा रही है। इससे पहले सोमवार को भी ग्रामीणों ने करीब तीन घंटे तक चक्काजाम किया था। उस दौरान बिजली विभाग के जेई ने समस्या का समाधान करने और लोड शेडिंग की परेशानी दूर करने का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन के कुछ ही घंटे बाद उसी रात करीब 10 घंटे तक बिजली गुल रही।

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ग्रामीणों ने दी खुली चुनौती

इसके बाद ग्रामीणों ने दोबारा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रतीकात्मक मौन रखा गया और पंचायत के बोरवेल की मोटर पर स्नान कर भी विरोध जताया गया। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बिजली व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा।

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फेसबुक पोस्ट में प्रतीकात्मक शवयात्रा

इधर, इसी प्रदर्शन से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। अमोला थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की फर्जी मौत की खबर वायरल करने के आरोप में सौरभ भार्गव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फेसबुक पर एक ऐसी पोस्ट शेयर की, जिसमें ऊर्जा मंत्री के निधन और उनकी प्रतीकात्मक शवयात्रा का उल्लेख किया गया था। पुलिस का कहना है कि उस समय मंत्री नई दिल्ली में इलाज चल रहा और उनके निधन की खबर पूरी तरह भ्रामक थी।

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पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली

मामले में पुलिस ने अफवाह फैलाने और लोकशांति भंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी अन्य मामले दर्ज हैं। अब पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी खबर को बिना पुष्टि किए सोशल मीडिया पर शेयर न करें। भ्रामक या झूठी जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट - अमित कुमार

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