लाइव आकर लगा ली फांसी, फ्लाइंग किस देकर दुनिया को कहा अलविदा; म्यूजिक सिस्टम पर बज रहा था ‘मैं अधूरा जी रहा हूं’ गाना
मनोज रजक के लाइव सुसाइड का करीब 14 मिनट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मनोज पहले एक कुर्सी की मदद से कपड़े टांगने वाले स्टैंड पर चढ़ता है। इस दौरान स्टैंड से वह एक बार नीचे भी गिर जाता है।
शिवपुरी जिले में 22 साल के युवक ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले उसने अपने म्यूजिक सिस्टम पर सैड सॉन्ग "मैं अधूरा जी रहा हूं" लगा रखा था। जानकारी के मुताबिक 22 वर्षीय मनोज रजक के पिता सिंधिया रजक ने उसकी मां की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली थी। मनोज की एक बहन थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। इसके बाद मनोज के पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद मनोज अपनी सौतेली मां, सौतेली दो बहनों और एक भाई को छोड़कर घर से अलग किराए के कमरे में रहने लगा था।
मनोज रजक के दोस्त शुभम रजक के मुताबिक मनोज उसके साथ पीलांबर में हेल्परी का काम करता था। वह व्यवहार कुशल था, जिससे उसकी दोस्ती यारी अच्छी थी। वह अपने कमरे में रेडीमेड कपड़े बेचने का काम भी करता था, जिससे उसका कुछ खर्च निकल सके। उसके दोस्त उसके घर से कपड़े खरीदकर ले जाते थे।
दोस्तों से हाथ हिलाकर बाय कहा
मनोज रजक के लाइव सुसाइड का करीब 14 मिनट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मनोज पहले एक कुर्सी की मदद से कपड़े टांगने वाले स्टैंड पर चढ़ता है। इस दौरान स्टैंड से वह एक बार नीचे भी गिर जाता है। फिर वह अपने मोबाइल के एंगल को देखने के लिए एक बार वापस आता है। इस दौरान लाइव पर उसे मैसेज दिखाई देते हैं। वह अपने दोस्तों से हाथ हिलाकर बाय करता है, फिर फ्लाइंग किस देकर फिर से कुर्सी के जरिए स्टैंड पर चढ़ता है और पंखे को पकड़कर गले में डाले हुए गुलुबंद को पंखे से बांधकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है।
शुभम रजक ने बताया कि मनोज इंस्टाग्राम पर लाइव आया था और सुसाइड का प्रयास करता दिखाई दे रहा था। यह लाइव वीडियो उसके साथ मनोज के अन्य दोस्तों ने भी देखा था। जब सभी उसके घर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला
मनोज ने लाइव आकर सुसाइड किन कारणों से किया, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। लोग और परिचित इसे प्रेम प्रसंग और पारिवारिक डिप्रेशन के चलते होना मान रहे हैं। इस मामले में देहात थाना प्रभारी विकास यादव का कहना है कि पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। मोबाइल की जांच में अहम सुराग मिलने के आसार हैं। साथ ही परिजनों के बयान के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
रिपोर्ट: अमित कुमार
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