शिवपुरी में आकाशीय बिजली का कहर, दो मासूमों समेत 25 मवेशियों की मौत; गांव में पसरा मातम
शिवपुरी के विजयपुरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 मासूम समेत 25 मवेशी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है।
जिले के रन्नौद थाना क्षेत्र के विजयपुरा गांव में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। जंगल में मवेशी चरा रहे दो बालकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 25 मवेशी भी बिजली की चपेट में आ गए, जिनमें 17 भैंसें और 8 बकरियां शामिल हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।
जानकारी के अनुसार, दोनों बालक गांव के पास जंगल में मवेशी चराने गए थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी। बिजली की चपेट में आने से दोनों बालकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनके साथ मौजूद मवेशी भी इस प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रन्नौद थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
नुकसान का आकलन किया गया
उधर, पशुपालन विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर मृत पशुओं और हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि नियमानुसार पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नुकसान का पूरा पंचनामा तैयार किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने और क्या-क्या बताया?
ग्रामीणों ने बताया कि मौसम अचानक बदला और तेज गर्जना के बीच बिजली सीधे उस स्थान पर गिरी, जहां बच्चे और मवेशी मौजूद थे। कुछ ही पलों में खुशियां मातम में बदल गईं। गांव के लोग इस घटना से सदमे में हैं।
लगातार सामने आ रही घटनाएं
बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में मौसम खराब होने पर खुले मैदान, जंगल या पेड़ों के नीचे रुकने से बचने और सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी जाती है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और मृतकों के परिजनों को शासन के प्रावधानों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है।
और क्या-क्या गलती न करें?
आपको बता दें कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और बिजली के खंभों और कमजोर नींव वाली इमारतों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा खेतों और तालाब आदि के पास जानें से भी बचना चाहिए क्योंकि इनके आस-पास बिजली की चपेट में आने की आशंका ज्यादा होती है। आपको बता दें कि बारिश और खराब मौसम के दौरान कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।