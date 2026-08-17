ये अच्छी बात है क्या? किसान ने तेंदुए की आंखों में आंखें डालकर मांगी सफाई, VIDEO
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक किसान तेंदुए से हिसाब मांगता नजर आ रहा है। इस दौरान तेंदुआ भी किसान की बात को आराम से सुनता नजर आ रहा है।
माधव टाइगर रिजर्व से सटे हातोद गांव में तेंदुए की मौजूदगी के बीच एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक किसान कार रोककर सड़क किनारे बैठे तेंदुए से बातचीत करता नजर आ रहा है।
किसान तेंदुए से अपने पालतू डॉगी डब्बू पर हमला करने को लेकर शिकायत करता दिखाई देता है। इस दौरान तेंदुए को भी शख्स की बात को ध्यान से सुनते हुए देखा जा सकता है। किसान और तेंदुए के बीच इस बातचीत पर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
कार में सवार होकर जा रहा था किसान
बताया जा रहा है कि किसान मनीष मल्होत्रा कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे एक ऊंचे टीले पर बैठे तेंदुए पर पड़ी। किसान ने कार रोक दी और शीशा खोलकर तेंदुए से बातचीत शुरू कर दी।
किसान ने तेंदुए के सामने रखी अपनी शिकायत
वीडियो में किसान तेंदुए से कहते सुनाई दे रहे हैं कल तुमने डब्बू को पकड़ लिया, ये अच्छी बात है क्या? इसके बाद किसान तेंदुए से गांव में ही रहने और नुकसान नहीं करने की बात कहते नजर आते हैं।
तेंदुआ भी ध्यान से सुनता रहा बातें
खास बात ये है कि किसान की आवाज सुनकर तेंदुआ भी काफी देर तक उसकी तरफ एकटक देखता रहता है। दोनों के बीच कुछ देर तक चलता यह अनोखा आमना-सामना कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
हालांकि, जंगली तेंदुए के बेहद करीब जाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। वन्यजीव विशेषज्ञ आमतौर पर लोगों को ऐसे जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और उन्हें परेशान नहीं करने की सलाह देते हैं।
आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई
वायरल वीडियो को हातोद गांव का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो कब बनाया गया और उस वक्त तेंदुआ गांव के इतने करीब क्यों आया था, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
तेंदुए की मौजूदगी ग्रामीणों के लिए चिंता
माधव टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में वन विभाग की निगरानी और ग्रामीणों को वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह देना बेहद जरूरी है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा किसान और तेंदुए के बीच हुई उस अनोखी बातचीत की हो रही है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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