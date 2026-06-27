तड़के 3 बजे ब्लेड लेकर कमरे में पहुंचा पति, सो रही पत्नी को किया लहूलुहान, आखिर क्यों?
शिवपुरी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अपने मायके में सो रही पत्नी के पास रात 3 बजे अचानक पहुंचता है और ताबड़तोड़ ब्लेड से हमला कर देता है। इसके साथ ही जाते-जाते एक धमकी भी दे जाता है। जानिए क्या है मामला।
शहर की जवाहर कॉलोनी में एक बेहद चौंकाने वाली और खौफनाक घटना सामने आई है, जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उसे ब्लेड से बुरी तरह घायल कर दिया। इस घटना के बाद से पीड़िता और उसका परिवार दहशत में है।
जानकारी के अनुसार, फरियादिया सोनम अली ने शनिवार को देहात थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति संजय अली, जो ग्वालियर जिले के सिमरिया का निवासी है, आए दिन शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर सोनम पिछले करीब तीन-चार साल से अपनी मां के पास जवाहर कॉलोनी में रह रही है।
बीच-बचाव करने पर बची जान
शनिवार तड़के करीब 3:00 बजे जब घर में सब सो रहे थे, तभी संजय अली वहां पहुंचा और सोनम पर दबाव बनाने लगा कि वह उसके साथ सिमरिया चले। जब सोनम ने साफ मना कर दिया, तो पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आरोप है कि संजय ने गाली-गलौज शुरू कर दी और जब पत्नी ने विरोध किया, तो उसने जेब से शेविंग ब्लेड निकालकर सोनम के दोनों हाथों और भुजाओं पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। ब्लेड के हमलों से सोनम लहूलुहान हो गई और दर्द से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर पास ही सो रहे भाई अनस और बहन मारिया मौके पर पहुंचे, जिनके बीच-बचाव करने पर किसी तरह जान बची।
'अगली बार जिंदा नहीं बचेगी'
आरोपी संजय मौके से भाग निकला, लेकिन जाते-जाते उसने सोनम को धमकी दी कि "आज तो बच गई है, अगली बार जिंदा नहीं बचेगी।" इस घटना के बाद सोनम ने अपने भाई के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है।
पुलिस ने मामले में क्या बताया?
देहात थाना पुलिस ने पीड़िता सोनम अली की शिकायत पर आरोपी पति संजय अली के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की आगे की जांच जारी है। पुलिस को बताया कि वह पिछले तीन-चार साल से अपने पति संजय अली की शराब पीकर मारपीट करने की आदत से परेशान थी। इसी कारण वह अपनी मां रशीना बेगम के साथ मायके में रह रही थी। उसका पति संजय अली ग्वालियर के घाटीगांव थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में रहता है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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