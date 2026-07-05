MP में कहां बनने जा रही नई डिफेंस फैक्ट्री? बनेंगे मिसाइल, हथियार और गोला-बारूद
शिवपुरी में रविवार को 2500 करोड़ रुपये की डिफेंस फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। फैक्ट्री में मिसाइल, हथियार और गोला-बारूद बनाए जाएंगे।
अब शिवपुरी सिर्फ पर्यटन और टाइगर रिजर्व के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी जाना जाएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अदाणी समूह की 2500 करोड़ रुपये की डिफेंस फैक्ट्री का शिलान्यास हो गया है। इस फैक्ट्री में बनने वाले हथियार और गोला-बारूद सीधे भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे।
मध्य प्रदेश का शिवपुरी अब देश के बड़े रक्षा उत्पादन केंद्रों में शामिल होने जा रहा है। पाली गांव में नेशनल हाईवे-27 के किनारे अदाणी समूह की करीब 2500 करोड़ रुपये की डिफेंस फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया। इस मेगा प्रोजेक्ट में गोला-बारूद, अत्याधुनिक हथियार, मिशन-रेडी मिसाइलें और हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 211 करोड़ रुपये से अधिक लागत के अलग-अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।
सीएम की मौजूदगी में शिलान्यास
शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अदाणी समूह के निदेशक करण अदाणी और जीत अदाणी मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी में आधुनिक हथियारों और रक्षा उपकरणों का अवलोकन भी किया। सीएम ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज भारत में बनने वाले रक्षा उत्पाद 90 से अधिक देशों में निर्यात हो रहे हैं।
1 लाख 20 हजार रोजगार का लक्ष्य
अदाणी समूह के निदेशक जीत अदाणी ने कहा कि समूह ने मध्य प्रदेश में 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है। यह निवेश पंप हाइड्रो स्टोरेज, सीमेंट, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स और थर्मल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख 20 हजार रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और शिवपुरी की यह डिफेंस फैक्ट्री उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भविष्य में जब भी देश की सुरक्षा की बात होगी, शिवपुरी की पहचान रक्षा उत्पादन के केंद्र के रूप में होगी। उन्होंने कहा कि यहां बनने वाले हथियार और गोला-बारूद भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे और स्थानीय युवाओं के कौशल का योगदान देश की रक्षा में दिखाई देगा।
डिफेंस फैक्ट्री से बंपर रोजगार मिलने की संभावना
करीब 10 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने वाली यह डिफेंस फैक्ट्री शिवपुरी ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए मील का पत्थर मानी जा रही है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देने के साथ यह परियोजना शिवपुरी को देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मैप पर नई पहचान दिलाने जा रही है।
चारों मांगों को मंजूरी देने का ऐलान
मुख्यमंत्री ने मंच से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की चारों मांगों को मंजूरी देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शिवपुरी की राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं, कार्डियोलॉजी और सीटी स्कैन समेत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।साथ ही शिवपुरी में 100 फीट से अधिक ऊंची भगवान शिव की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की। 120 करोड़ की सड़क की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने सिंधिया की चार मांगों के अलावा वे शिवपुरी के लिए चार और नए विकास कार्यों की भी घोषणा की।नई तहसील बनाने की मांग को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों को भी स्वीकार करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिवपुरी के समग्र विकास के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं आने देगी।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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