'एक दिन व्रत, 364 दिन ताने'…धीरेंद्र शास्त्री ने करवा चौथ को कहा ‘खसम पूजन दिवस’
श्रीराम कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने करवा चौथ का ‘खसम पूजन दिवस’ बता डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्नियां एक दिन व्रत रखती हैं, फिर 364 दिन पतियों को ताने मारती हैं।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों के वजह से चर्चा में रहते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अब करवा चौथ को लेकर बयान दिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में चल रही श्रीराम कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उन्होंने करवा चौथ को ‘खसम पूजन दिवस’ कह डाला। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पत्नियां एक दिन व्रत रखती हैं, फिर 364 दिन पतियों को ताने मारती हैं। उनके इस बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।
दरअसल, कथा के दौरान एक श्रद्धालु ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से करवा चौथ व्रत के महत्व को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने अपने चिरपरिचित मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए करवा चौथ को ‘खसम पूजन दिवस’ बताया। उनके इस बयान के बाद कथा स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं के बीच भी चर्चा शुरू हो गई।
करवा चौथ को लेकर और क्या बोले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री?
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं। इस दिन पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की जाती है। लेकिन उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बाकी 364 दिन पतियों को ताने सुनने पड़ते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि बाकी दिनों में पतियों से यह भी कहा जाता है कि कहां से मिल गए और किस मुहूर्त में शादी हुई थी। यहां तक कि यह भी कह दिया जाता है कि इससे अच्छा तो कुंवारे ही मर जाते।
'भावना पूरे साल वैवाहिक जीवन में भी बनी रहे'
हालांकि, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान के जरिए पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम, श्रद्धा और सम्मान बनाए रखने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस भावना और समर्पण के साथ करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है, वही भावना पूरे साल वैवाहिक जीवन में भी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने भारतीय परंपराओं और संस्कारों को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा बयान
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान अब इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके बयान को लेकर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। करैरा में चल रही कथा के दौरान दिया गया यह मजाकिया बयान धार्मिक आयोजन के बीच सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोर रहा है।
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