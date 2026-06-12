होटल के कमरे में पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेता; खुद को भी नहीं छोड़ा
एक प्रेमी ने पुलिस की मौजूदगी में ही अपनी प्रेमिका का गला रेत डाला। यही नहीं इसके बाद खुद को भी नहीं छोड़ा। पुलिस और प्रेमी-प्रेमिका एक ही कमरे में मौजूद थे। रात में अचानक चीखने की आवाज आई तो पुलिस की नींद खुली और देखा तो प्रेमिका खून से लथपथ पड़ी है।
जिले के देहात थाना क्षेत्र से 7 जून को घर से भागे प्रेमी जोड़े को पुलिस गुजरात के राजकोट से बरामद कर वापस ला रही थी। गांधीनगर जिले के एक होटल में ठहरने के दौरान प्रेमी संतोष जाटव ने प्रेमिका रजनी धाकड़ का चाकू से गला रेत दिया और बाद में खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस दोनों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने रजनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि संतोष का इलाज जारी है। घटना गुजरात के चिलोड़ा थाना क्षेत्र की है, जिसकी जांच गुजरात पुलिस कर रही है।
जानकारी के मुताबिक, शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के पिपरसमा गांव के रहने वाले रजनी धाकड़ और संतोष जाटव के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग था। दोनों 7 जून की रात घर से भाग गए थे, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शिवपुरी पुलिस की टीम युवती के भाई को साथ लेकर गुजरात रवाना हुई। 11 जून को पुलिस ने दोनों को राजकोट जिले के सांपर क्षेत्र में मजदूरों की एक झोपड़ी से पकड़ लिया। दोनों को वापस शिवपुरी लाते समय लंबी यात्रा की थकान के कारण पुलिस टीम ने गांधी नगर से आगे उदयपुर हाईवे पर स्थित होटल राइन इन पोर्ट में रात करीब 10 बजे रुकने का फैसला किया। सभी लोग खाना खाकर एक ही कमरे में सो गए।
अचानक कमरे में हलचल और चीखने की आवाज
पुलिस सूत्रों के अनुसार होटल के उस कमरे में पुलिसकर्मी, प्रेमी जोड़े, लड़की के भाई समेत कुल 6 लोग सो रहे थे। रात करीब 2 से ढाई बजे के बीच अचानक कमरे में हलचल और चीखने की आवाज आई। जब लोग जागे तो देखा कि संतोष जाटव की गोद में रजनी खून से लथपथ तड़प रही थी। संतोष खुद अपने हाथ में मौजूद चाकू से अपना गला रेत रहा था। पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर संतोष के हाथ से चाकू छीना और एंबुलेंस बुलाकर दोनों को गांधी नगर के सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने रजनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि संतोष को नाजुक हालत में आईसीयू में शिफ्ट किया गया है।
पुलिस सुरक्षा पर उठ रहे सवाल
घटना ने पुलिस सुरक्षा और कस्टडी के नियमों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, रात को सोने से पहले लड़के की पूरी तलाशी ली गई थी। उसके पास कोई भी नुकीला औजार नहीं था, लेकिन पुलिस टीम के साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। इस कारण लड़की की तलाशी नहीं ली गई।
धारदार चाकू कहां से आया?
अब यह बड़ा रहस्य है कि आरोपी संतोष के पास धारदार चाकू कहां से आया। वारदात गुजरात की सीमा में हुई है, इसलिए गांधी नगर जिले की चिलोड़ा थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। शिवपुरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की पूरी जांच अब गुजरात पुलिस कर रही है।
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